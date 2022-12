O ”epidemie îngrozitoare” e în desfășurare chiar acum! Doru Negru: Vreunul dintre noi a mâncat vreodată de foame? / video

„Avem o epidemie îngrozitoare de obezitate în lumea aceasta. Vedeți că obezitatea nu e o boală bolnavă, ci e o boală socio-educațională. Eu o numesc intoxicație cronică voluntară cu mâncare la un sedentar. Asta este! Intoxicație cronică cu mâncare!”, a spus Doru Negru, medic diabetolog și de boli interne la Spitalul Clinic SANADOR.

„Avem și intoxicațiile acute cu mâncare, care se cheamă fie toxiinfecții alimentare, fie indigestii, făcute cu ocazia sfintelor sărbători ale burții. Noi am transformat sărbătoarea sufletului în sărbătoarea burții. Nimeni nu mai știe de Nașterea Domnului sau de Răstignire. Toți știu că tăiem porcul, tăiem mielul și facem mațul bârnă. După o perioadă de post, facem exces și se răzbună. Aici este toată povestea, căutăm tot felul de scuze. S-au făcut cercetări extraordinare în care s-au găsit toate mecanismele intracelulare, mecanismele moleculare prin care ne îngrășăm. Bun! Dar cu toții știm că ne-am îngrășat fiindcă, în bilanțul contabil, între cât luăm pe sub nas și cât alergăm, predomină cât băgăm pe sub nas. Căutăm să dăm vina pe orice altceva, numai pe noi nu. Noi, oamenii, am întors mașina lumii cu susul în jos, am transformat mijlocul într-un scop. Mâncarea este un mijloc de a supraviețui, nu este un scop! Vreunul dintre noi a mâncat vreodată de foame? De foame, adică să mănânci din tomberon, nu poftă sau chef?! Mâncăm din obligație, mâncăm de socializare, mâncăm plăcere, de supărare, de orice, numai de foame nu. Foame înseamnă să mănânci din tomberon, nu poftă sau chef, ce avem noi, în condițiile în care, în lumea animală din care facem parte, foamea este normală, e firească. Anormală este sațietatea, iar noi de când ne-am născut trăim în anormalitate”, a spus medicul Doru Negru în cadrul unui interviu acordat DC News și DC Medical.

„Papă tot, să te faci mare! I se spune copilului. Ne-a spus nouă vreodată cineva nu mai mânca, măi, că mâncarea este otravă curată? Cum să fie otravă, că e bună. Uite, ne uităm la copilul de trei, patru ani. Ce vrea? Vrea să alerge. Ce nu vrea și consideră o pedeapsă? Să stea în fund pe scaun la masă. Știu că sunt rău...”, a spus medicul Doru Negru.

Despre grăsime, ficat gras, diabet. De ce mâncarea e otravă. Doru Negru (SANADOR), la DC News

Printre subiectele de discuție abordate de medicul Doru Negru se numără și:

- Ce suntem făcuți să mâncăm în funcție de dinți

- Câți kilometri trebuie să facem pe zi pentru o viață sănătoasă

- De ce bem sucuri

- Țările cu cea mai mică rată de boli cardiovasculare. Care sunt și care e explicația. Ce rol joacă mâncarea

- Margarina vs. ouă vs. carne

- Ce se întâmplă în organism după 40 de ani. De ce măncâm mai puțin pe măsură ce îmbătrânim

- De ce crește burta. Unde se pune grăsimea prima dată

- Adevărul despre liposucție

- Ficatul gras sau steatoza hepatică

- De ce dietele merg foarte bine în prima săptămână

- Ce e cura de slăbire și de ce e cel mai "păgubos lucru"

- Cum arată o dietă sănătoasă - dimineața, prânz, seara

- Câtă apă trebuie să bem pe zi

- Programul de alimentație rațională

- Adevărul despre cafea

- Diabet

- De ce nu se găsește un medicament contra obezității.

