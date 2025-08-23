Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO

Donald Trump, de nerecunoscut! A apărut brusc întinerit, la câteva zile după ce părea obosit la întâlnirea cu Vladimir Putin.

Până să-și schimbe strategia legată de Putin și Rusia, Donald Trump pare să-și schimbe look-ul.

La doar câteva zile de la întâlnirea pe care a avut-o cu liderii europeni, Donald Trump a apărut cu o față complet întinerită, datorată cel mai probabil unor intervenții estetice.

Presa americană a scos la iveală faptul că președintele american a trecut prin mai multe transplanturi de păr pe care a cheltuit zeci de mii de dolari. Mai mult, fosta sa soție, Ivana Trump, a spus în 1990 că Donald Trump a suferit o intervenție la scalp pentru a încetini chelirea.

Dacă la întâlnirea cu Vladimir Putin s-a spus că Donald Trump a părut obosit și îmbătrânit, acum a apărut complet schimbat, revitalizat, de parcă l-ar fi deranjat comentariile la adresa aspectului său.

"Este o reclamă extraordinară pentru medicina estetică din SUA. Să reușești în 4 zile, fără vânătăi, să-i schimbi fața președintelui american e un lucru de laudă.

Mai trebuie să-l vedem pe Trump cântărind 70- 75 de kilograme și atunci este exact ce trebuie ca jucător profesionist de golf.

Adevărul este că e un om obsedat de imagine", a spus analistul politic Bogdan Chirieac, la România TV.

Fotografie din 18 august - la întâlnirea cu Vladimir Putin

Donald Trump - Foto: Reuters

Fotografie din 22 august - SUA

Donald Trump - Foto: Reuters

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News