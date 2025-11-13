€ 5.0846
|
$ 4.3948
|

Subcategorii în Stiri

DCNews TV
Curs valutar: € 5.0846
|
$ 4.3948
 
DCNews Stiri Dominic Fritz devine român cu acte în regulă
Data actualizării: 08:51 13 Noi 2025 | Data publicării: 08:49 13 Noi 2025

Dominic Fritz devine român cu acte în regulă
Autor: Alexandra Curtache

dominic fritz usr timisoara primar Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz. Sursa foto: Agerpres
 

Președintele USR și primarul Timișoarei, Dominic Fritz, a anunțat joi că a primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române, după ce a susținut interviul oficial în cadrul procedurii.

Într-o postare emoționantă pe Facebook, Dominic Fritz a transmis un mesaj de recunoștință față de țara care l-a adoptat acum mai bine de două decenii:

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris primarul Timișoarei.

Discreție până la rezultat

Dominic Fritz a ales să nu dezvăluie data interviului decât după aflarea rezultatului. Într-o declarație acordată pentru Digi24, în urmă cu două zile, el a explicat:

„Nu știe nici mama mea în ce zi. Nu spun (ziua de susținere), ca să nu mă sune toată lumea imediat după interviu. Nu am emoții, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puțină presiune. Din câte știu eu, e un interviu oral, nu un examen scris, cu întrebări dintr-o listă de 400 de întrebări (...). Sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele. (...) Sunt despre istorie: Cine a fost Decebal? Cine a fost Burebista? Sunt și de geografie: Numiți un râu în Muntenia, care e vârful cel mai înalt din România, până la personalități, cultură, constituție”. 

Întrebat dacă va deveni cetățean român până la finalul anului, președintele USR a adăugat: „Nu este în mâinile mele. Eu trag speranță să trec de test și, după aceea, să se și miște dosarele cu șină.”

Interviul, ultimul pas înainte de jurământ

Dominic Fritz, în prezent cetățean german, a susținut miercuri interviul pentru obținerea cetățeniei române, o etapă esențială în procedura oficială. După primirea avizului pozitiv, următorul pas este depunerea jurământului de credință față de România, moment care va consfinți obținerea cetățeniei.

Stabilit în România din 2003, Dominic Fritz a devenit o figură publică marcantă prin activitatea sa civică și administrativă. În 2020, a fost ales primar al Timișoarei, devenind primul străin ales în fruntea unui mare oraș românesc.

Prin obținerea cetățeniei române, Fritz își consolidează statutul de lider politic național și simbol al integrației europene și al deschiderii României către valorile occidentale. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

dominic fritz
cetatenie
  Facebook   Twitter   WhatsApp   Email
 
 
Cele mai noi știri
Publicat acum 3 minute
Vrei să mergi în SUA? Trebuie să urci mai întâi pe cântar, conform noilor reguli impuse de Trump
Publicat acum 7 minute
Toate benzinăriile Lukoil din Bulgaria funcționează normal, anunță compania
Publicat acum 20 minute
Avertismentul lui Marco Rubio către Moscova, după acțiunile Rusiei în Europa de Est, printre care și România
Publicat acum 29 minute
Coiful de la Coțofenești e la Iași, doar că... e din ciocolată
Publicat acum 48 minute
Militarii ucraineni, forțați să se retragă din 5 sate din regiunea Zaporojie. Presiunea Rusiei crește vertiginos
 
Cele mai citite știri
Publicat pe 11 Noi 2025
Raportul Draghi zguduie Bruxelles-ul: 19 lideri cer acțiune rapidă. Nicușor Dan lipsește de pe listă
Publicat pe 11 Noi 2025
Jupiter este retrograd! Cele patru zodii care își pot reface viața
Publicat pe 11 Noi 2025
Ciprian Ciucu anunță că nu se retrage în favoarea lui Drulă: Este exclus! / video
Publicat acum 20 ore si 44 minute
Scandal Lukoil. Elena Cristian îl demască pe ministrul Bogdan Ivan: Hai să nu mai fraierim lumea!
Publicat acum 23 ore si 33 minute
A murit Horia Moculescu
 
perla din mamaia de ce au bulgarii turism si romanii monumente Perla din Mamaia. De ce au bulgarii turism și românii monumente

de Val Vâlcu

nicusor dan atac la ciucu in deschiderea campaniei pentru bucuresti Nicușor Dan, atac la Ciucu în deschiderea campaniei pentru București

de Val Vâlcu

atentie primari si parlamentari in zona se afla copii Atenție, primari și parlamentari. În zonă se află copii!

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale
 
x close