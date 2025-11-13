Dominic Fritz devine român cu acte în regulă

Într-o postare emoționantă pe Facebook, Dominic Fritz a transmis un mesaj de recunoștință față de țara care l-a adoptat acum mai bine de două decenii:

„România, gata, sunt unul de-ai tăi! Am trecut de proba de interviu și am primit aviz pozitiv pentru obținerea cetățeniei române. Mulțumesc, România, că m-ai primit în casa ta acum 22 de ani. M-ai făcut adult, m-ai făcut european, m-ai făcut mai tenace, mai călduros, mai inventiv. Iar acum m-ai făcut român cu acte în regulă. Urmează depunerea jurământului, la proxima ocazie. Trăiască România, trăiască Europa!”, a scris primarul Timișoarei.

Discreție până la rezultat

Dominic Fritz a ales să nu dezvăluie data interviului decât după aflarea rezultatului. Într-o declarație acordată pentru Digi24, în urmă cu două zile, el a explicat:

„Nu știe nici mama mea în ce zi. Nu spun (ziua de susținere), ca să nu mă sune toată lumea imediat după interviu. Nu am emoții, dar e mai bine să mă duc acolo cu un pic mai puțină presiune. Din câte știu eu, e un interviu oral, nu un examen scris, cu întrebări dintr-o listă de 400 de întrebări (...). Sper să pot răspunde măcar la unele dintre ele. (...) Sunt despre istorie: Cine a fost Decebal? Cine a fost Burebista? Sunt și de geografie: Numiți un râu în Muntenia, care e vârful cel mai înalt din România, până la personalități, cultură, constituție”.

Întrebat dacă va deveni cetățean român până la finalul anului, președintele USR a adăugat: „Nu este în mâinile mele. Eu trag speranță să trec de test și, după aceea, să se și miște dosarele cu șină.”

Interviul, ultimul pas înainte de jurământ

Dominic Fritz, în prezent cetățean german, a susținut miercuri interviul pentru obținerea cetățeniei române, o etapă esențială în procedura oficială. După primirea avizului pozitiv, următorul pas este depunerea jurământului de credință față de România, moment care va consfinți obținerea cetățeniei.

Stabilit în România din 2003, Dominic Fritz a devenit o figură publică marcantă prin activitatea sa civică și administrativă. În 2020, a fost ales primar al Timișoarei, devenind primul străin ales în fruntea unui mare oraș românesc.

Prin obținerea cetățeniei române, Fritz își consolidează statutul de lider politic național și simbol al integrației europene și al deschiderii României către valorile occidentale.