Dmitri Medvedev cere ca Zelenski să fie asasinat, după presupusul atac cu drone asupra lui Vladimir Putin

Fostul președinte al Rusiei, Dmitri Medvedev, a cerut miercuri "eliminarea fizică" a președintelui Ucrainei, Volodimir Zelenski, după ce Moscova a acuzat Kievul de un atac cu dronă asupra Kremlinului cu scopul de a-l asasina pe Vladimir Putin, scrie Daily Mail.



"După atacul terorist de astăzi, nu există opțiuni lăsate deoparte pentru eliminarea fizică a lui Zelenski", a spus Medvedev.



Moscova a susținut că o pereche de drone kamikaze ucrainene au explodat deasupra reședinței lui Putin de la Kremlin, la primele ore. Rusia a declarat că a dejucat tentativa și a numit-o "un act terorist planificat și o încercare de a-i lua viața președintelui Federației Ruse". Asta a provocat cereri din partea parlamentarilor ruși ca guvernul de la Kiev să fie "distrus".



Ucraina a răspuns rapid acuzației, cea mai gravă pe care Rusia a lansat-o împotriva Kievului de când și-a invadat vecinul în urmă cu mai bine de 14 luni, spunând că "nu are nimic de-a face" cu presupusul atac.

Apel la folosirea armelor nucleare

Un avertisment înfiorător a fost emis de un înalt oficial rus Veaceslav Volodin, care a cerut Moscovei să intensifice războiul lui Putin și să folosească "arme capabile să oprească și să distrugă regimul terorist de la Kiev".



Nu era clar la ce arme se referea Volodin, dar Putin și alți oficiali înalți au amenințat de mai multe ori că vor desfășura arme nucleare în Ucraina.



Filmările pe timp de noapte au arătat ceea ce păreau a fi bile de foc erupând deasupra acoperișului complexului guvernamental. Nu a existat o verificare independentă pentru presupusul atac, despre care autoritățile ruse au spus că a avut loc noaptea. Rușii nu au prezentat nicio dovadă care să-l susțină.

Putin nu se afla la Kremlin în acel moment. El ar fi fost la reședința sa Novo-Ogaryovo, din afara Moscovei, a declarat purtătorul de cuvânt al său, Dmitri Peskov, agenției de presă de stat ruse RIA Novosti.



Kremlinul a spus că forțele militare și de securitate ruse au oprit dronele înainte ca acestea să poată lovi. Nimeni nu ar fi fost rănit, iar oficialii ruși au spus că resturile dronelor au căzut pe terenul Kremlinului fără a fi deteriorate.

Ce spune Zelenski





Zelenski a negat miercuri afirmațiile Moscovei că Kievul ar fi încercat să-l asasineze pe Putin, după ce Rusia a declarat că cele două drone au fost doborâte.

"Nu l-am atacat pe Putin. Lăsăm pe seama tribunalului. Luptăm pe teritoriul nostru, ne apărăm satele și orașele", a declarat Zelenski reporterilor la o conferință de presă la Helsinki.



Asistentul său principal a spus mai devreme: "Nu avem informații despre așa-numitele atacuri nocturne asupra Kremlinului. Dar, așa cum a afirmat în repetate rânduri președintele Zelenski, Ucraina direcționează toate forțele și mijloacele disponibile pentru a-și elibera propriile teritorii și nu pentru a ataca pe alții".

O teorie ar putea fi că atacul este o operațiune cinică sub steag fals a Rusiei care încearcă să unească oamenii în spatele președintelui sub presiune, pe fondul eșecurilor și a unui bilanț uriaș cauzat de declanșarea unui război dezastruos asupra Ucrainei.



Momentul este cu siguranță interesant, venind cu mai puțin de o săptămână înainte de parada militară anuală masivă planificată în Piața Roșie, care marchează înfrângerea lui Hitler - pentru care Putin nu are cu ce să se laude. Demnitari străini sunt așteptați să participe, iar Rusia a acuzat anterior Ucraina că încearcă să strice parada. Purtătorul de cuvânt al lui Putin, Dmitri Peskov, a declarat astăzi că parada va avea loc în ciuda atacului cu drone.

