Disperare în tabăra rusă. Trupele ucrainene au depăşit numeric forţele Kremlinului în luptă, afirmă un oficial pro-rus din regiunea Harkov

Într-o declaraţie pentru postul de televiziune oficial rus Rossia-24, Vitali Gancev a spus că forţele ucrainene au capturat comunităţi din nordul regiunii care erau controlate de trupe ruse, reuşind să ajungă până la graniţa cu Rusia, şi că aproximativ 5.000 de civili au fost evacuaţi în Rusia.



Gancev a declarat că "situaţia devine tot mai dificilă de la o oră la alta", adăugând că graniţa cu regiunea Belgorod din Rusia este acum închisă.



Reuters precizează că nu a putut verifica deocamdată informaţiile despre situaţia de câmpul de luptă.



În weekend, forţele ucrainene au eliberat centrele esenţiale de alimentare a forţelor ruse de la Izium şi Kupiansk, acolo unde se instalase administraţia pro-rusă din regiune.



Duminică, Ministerul Apărării rus a publicat o hartă în care se putea vedea că forţele ruse au abandonat aproape în totalitate regiunea Harkov.

Ucraina spune că războiul a intrat în a treia etapă; Rusia afirmă că ofensiva sa va continua până la îndeplinirea obiectivelor

Războiul din Ucraina a intrat în "a treia etapă", iar actualele succese militare ucrainene vor avea un efect de "bulgăre de zăpadă" până la înfrângerea armatei ruse, a declarat ministrul ucrainean al Apărării, Oleksii Reznikov, într-un interviu apărut luni în Le Monde, în timp ce Kremlinul a transmis că intervenţia militară rusă din Ucraina va continua "până când vor fi îndeplinite obiectivele stabilite iniţial", relatează AFP.



"Campania de contraofensivă este a treia etapă", a afirmat Reznikov, în contextul în care forţele Kievului avansează rapid în părţile de est şi de sud ale ţării şi susţin că au eliberat 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la începutul lui septembrie.



"Prima etapă în război a urmărit să îi descurajeze pe ruşi. A doua a constat în stabilirea unui echilibru între ei şi noi pe front, stabilizarea frontului şi testarea capacităţilor lor de rezistenţă", a spus ministrul.



"Statul Major a conceput un plan în funcţie de armamentul pe care l-am primit de la partenerii noştri. Am început folosind sistemele de artilerie mobilă Himars pentru a tăia liniile de sprijin logistic ale inamicului, pentru a distruge depozitele sale de carburant, de muniţii etc. Această a treia etapă a războiului este cea care a început în sud şi în nord, în districtele Herson şi Harkov", a explicat el.



Obiectivele Ucrainei sunt eliberarea tuturor teritoriilor ocupate, "inclusiv Crimeea (anexată în 2014 - n.r.), Lugansk şi Doneţk (în Donbasul de est - n.r.). Gărzile de frontieră îşi vor instala posturile pe graniţa ruso-ucraineană, acolo unde se afla ea în 1991", a subliniat Reznikov.



În afară de "eliberarea totală" a teritoriilor ucrainene, Kievul cere "o foaie de parcurs absolut clară privind plata reparaţiilor de către ruşi şi stabilirea responsabilităţii lor în crimele de război" comise de la începutul invaziei la 24 februarie.



Întrebat despre posibilitatea unui război lung, Reznikov a refuzat să facă predicţii, dar a dat asigurări: "Va fi ca un bulgăre de zăpadă, care va începe să se rostogolească şi va deveni tot mai mare. Iar a doua armată din lume va bate în retragere".



De partea cealaltă, Kremlinul a transmis luni că intervenţia militară rusă în Ucraina va continua "până când vor fi îndeplinite obiectivele".



"Operaţiunea militară specială va continua până când vor fi îndeplinite obiectivele stabilite iniţial", a declarat presei purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov.



El a afirmat de asemenea că nu există în prezent "perspectiva unor negocieri" între Moscova şi Kiev.



De asemenea, Ministerul Apărării de la Moscova a transmis că forţele ruse au bombardat zone din regiunea Harkov din estul Ucrainei care au fost recucerite în ultimele zile de forţele Kievului într-o contraofensivă-fulger.

Noi victorii pentru Ucraina. Kievul anunță că a recucerit peste 20 de localităţi în ultimele 24 de ore

Trupele ucrainene au recucerit peste 20 de localităţi în ultimele 24 de ore, a anunţat Kievul luni dimineaţă, transmite Agerpres, citând DPA. Avansul rapid al soldaților ucraineni în estul ţării continuă.



"Eliberarea localităţilor de sub ocupaţia rusă în regiunile Harkov şi Doneţk continuă", a precizat Statul Major al forţelor armate ucrainene într-un raport.



Veliki Burluk şi Dvoricina, două comunităţi din nordul regiunii Karkov, au fost abandonate de forţele ruse, se menţionează în raport.

Sub presiunea contraofensivelor ucrainene, Ministerul rus al Apărării a anunţat retragerea trupelor din Harkov în weekend, la peste jumătate de an de la începerea războiului.



Motivul oficial oferit a fost "regruparea" strategică a unităţilor.



Duminică seară, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că oraşul Izium, care are o importanţă strategică şi pentru care s-au dat lupte grele la începutul războiului, a fost recucerit. În înregistrări video din oraş se vede cum militarii ucraineni ridică drapelul naţional.

Conform Statului Major al armatei ucrainene, trupele ruse au părăsit de asemenea micul oraş Svatov din regiunea Lugansk, deşi miliţiile separatiste sunt încă în acţiune acolo.



"Dat fiind avansul ucrainenilor, Rusia a dispus cel mai probabil retragerea trupelor sale din întreaga regiune Harkov ocupată, la vest de râul Oskil", au transmis luni serviciile de informaţii britanice.



"Succesele rapide ale ucrainenilor au implicaţii semnificative pentru întreaga strategie operaţională a Rusiei. Majoritatea forţelor din Ucraina sunt cel mai probabil obligate acum să prioritizeze acţiunile de apărare de urgenţă", au adăugat serviciile secrete britanice.

Ucraina a anunţat duminica aceasta că trupele sale au recucerit în septembrie peste 3.000 de kilometri pătraţi de teritoriu de la trupele ruse în timpul unei contraofensive în nord-estul ţării, transmite Agerpres, citând France Presse.



"De la începutul lunii septembrie, peste 3.000 de kilometri pătraţi au reintrat sub control ucrainean", a declarat într-un comunicat Valeri Zalujnîi, comandantul şef al armatei ucrainene.



"În jurul Harkovului, am început să avansăm nu doar în sud şi est, ci şi către nord. Ne aflăm la 50 de kilometri de graniţa" cu Rusia, a explicat militarul ucrainean.

Forţele ucrainene sunt pe cale să preia din nou controlul asupra localităţilor din jurul oraşului Izium graţie contraofensivei lor împotriva forţelor ruse în estul Ucrainei, a anunţat Kievul duminică, transmite AFP.



"Eliberarea unor porţiuni de teritoriu în districtele Kupiansk şi Izium din regiunea Harkov este în curs", a anunţat Statul Major ucrainean în cea de-a 200-a zi a conflictului. Anterior, Kievul a anunţat că trupele sale au intrat în Kupiansk.



La începutul lunii septembrie, armata ucraineană a anunţat o contraofensivă în sud, iar într-o săptămână a reuşit să străpungă surprinzător şi rapid liniile ruse în nord-est, în regiunea Harkov, comentează AFP.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News