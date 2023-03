Discuții în PE. Bușoi: Va trebui să găsim o soluție rezonabilă cu pensiile speciale

Cristian Bușoi a fost întrebat de analistul politic Bogdan Chirieac dacă în Parlamentul European există o discuție despre pensiile speciale și ce se întâmplă cu banii din PNRR care sunt condiționați de reforma pensiilor speciale.

'Noi, parlamentarii români, am adus mereu în discuție condiționalități din PNRR, care ar trebui schimbate, fiecare pe domeniul nostru. Eu, pe Energie, discutând și cu doamna director general Celine Gauer, dar discutând foarte des cu comisarul pentru Energie (...) Nu este o discuție în sensul că tot Parlametul European vorbește despre pensiile speciale din România, în plen, dar în anumite condiții și contexte în dialogul structural cu Comisia Europeană noi am ridicat problema. Din păcate, PNRR este destul de rigid în a modifica țintele mari. Trebuie redeschis cu totul, trebuie făcut la mijlocul exercițiului, nu poate fi făcut mai devreme. Trebuie reaprobat de Comisia Europeană, luat ok de la toate statele membre. Prin urmare, marja de a modifica țintele este destul de mică. Va trebui să găsim o soluție rezonabilă cu pensiile speciale, pe care nu o avem încă, dar la care lucrează Ministerul Muncii împreună cu ceilalți miniștri direct afectați, Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, Ministerul Apărării, Ministerul Justiției etc.', a spus Cristian Bușoi.

'Este o problemă extrem de importantă (n. red. a pensiilor speciale) de care poate depinde tot ce ceea ce înseamnă PNRR. Tehnic mai pot fi soluții de ajustare. Nici Comisia Europeană nu are un interes în a bloca unul dintre planurile cele mai consistente (...) Nu trebuie să ajungem acolo (n.red să nu mai primim bani din PNRR). Evident că, din cele 4 scenarii poate fi ales unul dintre ele, probabil acela care vizează o reformă mai amplă a pensiilor speciale. Doar să le înghețăm este un pic dificil pentru că s-ar putea ca la Curtea Constituțională sau în instanță să li se dea câștig de cauză celor care vin și spun: Deși am muncit la fel am o pensie mai mică decât alții care au ieșit la pensie înainte de acest moment. Tot au fost discutate. Impozitarea este o soluție sau o reformă mai amplă a tuturor.', a declarat Cristian Bușoi.

'Evident însă că avem o problemă a pensiilor militare, cei din MApN, MAI, din instituțiile de siguranță SRI, acolo unde vorbim, totuși, de categorii care și CCR și practica europeană le dă dreptate pe fond. Și, atunci, ne ducem către zona mai limitată ca număr și impact bugetar, care și în mod simbolic îi deranjează pe cetățenii României, respectiv zona politică, parlamentari, foști primari, deși nici aici lucrurile nu sunt foarte clare trebuie făcută o reformă pe care Comisia Europeană trebuie să o accepte.', a zis Bușoi.

'Sper ca domnul ministru Marius Budăi, în consultare cu ceilalți miniștri, cu această expertiză de la Banca Mondială și fiind în contact cu Comisia Europeană, va găsi o soluție rezonabilă. Cei de la Comisie vor înțelege și ei că nu vom putea tăia dintr-odată toate pensiile speciale. Ei știu asta. Dar vor să vadă că mergem spre o reformă cu un impact cât este el pe bugetul de pensii care devine din ce în ce mai greu de susținut. Am încredere că sub autoritatea primului ministru și Ministerul Muncii va găsi soluția potrivită.', a mai spus europarlamentarul PNL, Cristian Bușoi, la Interviurile DC News.

