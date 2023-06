Dinu Maxer se bucură pentru fosta soție, Deea: Mă durea că era sigură, fiindcă imediat eu am găsit-o pe Ada. Este firesc ca, după 5 luni, să se dedice unei alte relații

“Nu îmi plac relațiile pasagere, nu caut așa ceva! Dacă am plecat cu o fată din club, în prima seară doar am pupat-o și urmează să ne cunoaștem mai bine! Nu sunt genul! Nu îmi place! Vreau să o cunosc! O relație trebuie savurată, nu trebuie mâncată, ca la fast-food. Mă bucur deocamdată de statutul de bărbat singur și descopăr lucrurile de single, pe care le uitasem, mă distrez, călătoresc…”, a povestit Dinu Maxer pentru ciao.ro.

Cum este relația cu fost soție

“E totul super ok, mă bucur că a găsit pe cineva care să îi umple acel gol pe care îl caută! A fost un moment în care mă durea că era sigură, fiindcă imediat eu am găsit-o pe Ada cu care am avut o relație foarte mișto, intensă și o vedeam pe Deea că nu are pe nimeni. Sunt ok împreună, îmi place! Mă bucur și o să accept, cum se zice, o relație în care ea e fericită, fiindcă fericirea ei se răsfrânge asupra copiilor și așa e important!

Ceea ce nu înțelege lumea este că noi ne-am despărțit de mult timp. Noi nu suntem despărțiți de când am semnat actul de divorț și de când ați aflat voi! Ruptura este de foarte mult timp! Cel puțin în sufletul Deei este de undeva de pe la sfârșitul lui noiembrie. Este firesc ca, după 5 luni, să se dedice unei alte relații! Iar la mine a fost nu neapărat o evadare cât o…cum se numesc relațiile astea? Relații pansament”, a mărturisit Dinu Maxer.

