"Căsătoria asta a fost un exemplu pentru toţi!". Deea Maxer, motivul pentru care a divorțat de Dinu Maxer: Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el

"Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el"

"E ciudat că nu mai avem acelaşi drum, dar nu mai puteam continua aşa. Nu mai era totul roz, nu ne puteam preface! Am un grad de toleranţă foarte mare, am tras pentru casa, pentru familie, dar nu mai eram fericită. Nu puteam juca teatru de faţă cu cei dragi, cu familia, copiii…

Nu vreau ca omul de lângă mine să fie violent verbal, irascibil, Dinu nu se iubea pe el. Nu am cum să iubesc un om care nu are grijă de el. Toate astea au dus la divorţ. Eu îl ştiam de acasă, tu de la TV, e o mare diferenţă între cele două variante", a spus Deea Maxer, în emisiunea lui Cătălin Măruță, la Pro TV.

"Căsătoria asta a fost un exemplu pentru toţi!"

"Nu există reţeta fericirii, suntem diferiţi, gândim diferit, nu pot da sfaturi. Nu regret absolut nimic, a fost un şoc pentru toată lumea, dar nu a fost o decizie luată de ieri, ne-am chinuit să reparăm chestii. Dar nu am mai funcţionat împreună! Nu mai dramatiza, există o viaţă după divorţ, suntem oameni maturi. Nu vreau să intru în detalii! Noi am fost super naturali, cât am fost fericiţi şi am avut lucruri frumoase de arătat, am fost transparenţi. Căsătoria asta a fost un exemplu pentru toţi!', a mai spus Deea Maxer.

"Eu nu aş fi zis niciodată că o să divorţez"

"S-a vorbit despre înşelat. Nu a existat aşa ceva între noi, sunt tare mândră de asta! Am fost doar doi oameni care şi-au schimbat principiile de viaţă. Eu nu aş fi zis niciodată că o să divorţez, am vrut să reparăm lucrurile, dar nu mai eram compatibili. Nu am mai funcţionat împreună, asta e viaţa, am acceptat situaţia', a mai spus artista.

Deea și Dinu Maxer s-au despărțit după 18 ani de căsătorie

"Am decis să ne încheiem căsătoria după 18 ani de relaţie plini de iubire, fidelitate, respect şi muncă depusă cot la cot în tot ceea ce am construit! Ne suntem recunoscători pentru această călătorie în care am fost, pe rând, piloţi! Mulţumesc, Deea Maxer!

Voi ne știți viața ca pe o carte deschisă, fiind mereu în atenţia voastră şi înconjuraţi de apreciere şi admiraţie. Pentru toate acestea vrem să vă mulțumim şi totodată ne dorim să respectaţi acest moment din viaţa noastră. Ne dorim discreţie, linişte şi pace pentru fiecare dintre noi şi, cel mai important, pentru copiii noştri. Fiţi blânzi! Dumnezeu ştie drumul fiecăruia! Mulţumim. Deea şi Dinu Maxer”, au transmis cei doi, la momentul deciziei.

