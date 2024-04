Predoiu, la reuniunea miniștrilor de Interne: Nimeni nu mai poate spune că România are probleme de migraţie ilegală

Predoiu a subliniat faptul că 'migraţia este una dintre cele mai acute vulnerabilităţi prezente ale Uniunii Europene' şi „dacă nu luăm urgent măsuri în toate statele membre, fluxurile migratorii vor destabiliza UE în următorii zece ani', dar România nu are probleme cu migraţia ilegală.

'În ultimele două săptămâni am desfășurat un program de întâlniri cu ministrul bulgar de Interne la Sofia, alături de comisarul european, cu ministrul german la București și cu ministrul ungar la Budapesta. În toate am obținut sprijinul necondiționat pentru aderarea României la Schengen cu frontiera terestră, în 2024.

Astăzi, am participat la Gent, în Belgia, la o reuniune a miniștrilor de Interne, organizată de Comisia Europeană și consacrată problemei imigrației. Migrația este una dintre cele mai acute vulnerabilități prezente ale Uniunii Europene. Dacă nu luăm urgent măsuri în toate statele membre, fluxurile migratorii vor destabiliza Uniunea Europeană în următorii zece ani. Dacă Uniunea Europeană nu elaborează și adoptă rapid în noua Comisie Europeană și în noul Parlament European o politică coerentă privind migrația, va scăpa fenomenul de sub control. În paranteză spus, tema migrației este una care ar merita mai multă atenție în campania electorală pentru Parlamentul European.

În cadrul reuniunii europene de la Gent, am avut o largă prezentare, însoțită de slide-uri, grafice și statistici concrete, precum și de o serie de prezentări video a unor studii de caz rezolvate de Poliția de Frontieră Română, ca și alte intervenții pe parcursul derulării conferinței.

În intervenția mea am demonstrat o dată în plus rezultatele Ministerului român al Afacerilor Interne în protejarea frontierelor naționale și ale Uniunii Europene, precum și în combaterea migrației ilegale Planul Ministerul Afacerilor Interne privind combaterea migrației ilegale a dat rezultate. România nu are probleme de migrație ilegală. Frontiera română este securizată în acest moment în fața migrației ilegale.

Prin această intervenție de la Gent, precum și prin discuțiile bilaterale pe care le-am avut aici cu comisarul european, cu miniștrii de Interne, inclusiv ministrul Karner, am continuat poziționarea și profilarea României ca stat important al Uniunii Europene, ca stat membru Schengen cu performanță în managementul frontierelor, un model pentru alte state membre ale Uniunii Europene.

Astăzi, nimeni nu mai poate contesta faptul că România nu are probleme structurale de migrație ilegală. Nimeni nu mai poate contesta faptul că Ministerul Afacerilor Interne protejează foarte bine frontiera națională și pe cea a Uniunii. Pe acești piloni construim acțiunea noastră continuă pentru intrarea în Schengen și cu frontiera terestră în 2024. Așa cum am mai spus, avem un plan diplomatic bine stabilit pe care îl vom urmări până ne vom atinge obiectivul.', a zis Cătălin Predoiu.

