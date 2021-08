Diana, fiica lui Adrian Enache, primele detalii despre iubitul său: L-am ținut secret trei ani ca să treacă testele (FOTO)

"L-am ținut secret vreo trei ani ca să treacă testele și abia după vreo 3 ani și jumătate am apărut și noi pe social media. Nu pun foarte mult preț pe asta, nu am fost niciodată adepta expunerii vieții private, mai ales având copilăria pe care am avut-o și văzând ce înseamnă expunerea asta, cu sau fără voia ta, de asta am preferat tot timpul să îmi țin relațiile ascunse, iar asta cu „the one” cred că e relativă. Trebuie să îți răspund peste vreo 20-30 de ani. Fiecare etapă a vieții are farmecul ei!

Ne înțelegem foarte bine, ne completăm perfect și chiar dacă avem anumite discuții în contradictoriu am învățat să fim maturi și să ascultăm părerea fiecăruia pentru că este un lucru normal să fim diferiți, să nu fim la fel. Nu suport cuplurile alea care spun „Da, mamă, cum spui tu, mamă!” sau „Da, tati! Așa facem!”. Nu, cred că e normal să ajungi undeva la mijloc, prin discuție și prin maturitate. Eu cred că e foarte bine ca într-o relație să fii diferit pentru că așa te și completezi și înveți de la celălalt. Dacă ar fi la fel, ar fi monotonie!", a spus Diana Enache, într-un interviu pentru ciao.ro.

Ce relație au Iuliana Marciuc și Diana Enache

"Am o relație civilizată și o admir pentru faptul că este activă. Diana a terminat Dreptul și se pregătește pentru stagiatul de practică, merge deseori în spectacole alături de Adrian, are emisiune zilnică la radio, la Național FM, și este și elevă la aceeași școală de cinematografie ca și David, dar la altă grupă de vârstă decât fratele ei", spunea Iuliana Marciuc, la un moment dat, pentru viva.ro.

"Este o declarație pe care Adrian a făcut-o și sigur că m-a bucurat. El spunea la vremea respectivă ca i-ar plăcea să cânte alături de Diana într-un spectacol regizat de David. Cu Diana a cântat, iar în ceea ce privește spectacolul regizat de David nu știm încă dacă el va fi regizor, actor sau va alege o altă meserie", a mai spus vedeta.

Adrian Enache și Iuliana Marciuc sunt împreună de 26 de ani și trăiesc împreună o poveste de dragoste de invidiat. Chiar dacă nu s-au căsătorit până acum, cei doi sunt alături unul de altul, la bine și la greu și au împreună un băiețel pe nume David.