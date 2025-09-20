Diana Dumitru ne dezvăluie secretele frumuseții, la Mi-Th Influencer.

Duminică, de la ora 11:00, vă așteaptă o nouă ediție a emisiunii „Mi-Th Influencer”, realizată de Mirela Vescan.

Invitata acestei ediții este Diana Dumitru, care va aduce povești inspiraționale, perspective autentice și discuții captivante despre stil, încredere și eleganță. Nu ratați o oră plină de sfaturi, idei și secrete din lumea frumuseții! Duminică, ora 11.00, doar la DC News și DC News!

Pentru că frumusețea nu este doar despre haine elegante. Ea începe cu grija pentru tine, pentru corp, pentru minte și pentru suflet. Înseamnă încredere, atitudine și echilibrul dintre cum arăți și cum te simți.

Fiecare detaliu contează: De la sănătatea pielii și a părului, până la energia cu care pășești într-o încăpere. Frumusețea este despre a-ți cunoaște valoarea și a o exprima cu naturalețe.

Dar mai multe aflăm duminică, de la ora 11.00, pe Facebook și Youtube DC News.