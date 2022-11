Dialog Aurescu - Stoltenberg: Este important ca NATO şi aliaţii să continue sprijinul pentru Ucraina

Cei doi demnitari au agreat asupra importanţei ca, în actualul context de securitate, NATO şi aliaţii să continue să ofere sprijinul necesar autorităţilor de la Kiev pentru consolidarea rezilienţei în faţa ameninţărilor fără precedent cu care se confruntă.

În context, ministrul afacerilor externe a subliniat sprijinul constant acordat de România Ucrainei, menţionând inclusiv decizia recentă a ţării noastre de a contribui la Pachetul Cuprinzător de Asistenţă pentru Ucraina, pus la dispoziţie de NATO, cu 400.000 de euro, arată sursa citată.

Cei doi demnitari au discutat despre stadiul pregătirii reuniunii, în special în ceea ce priveşte substanţa şi priorităţile de agendă şi documentele care urmează să fie adoptate de către miniştri. Ministrul Bogdan Aurescu şi Secretarul General al NATO au evidenţiat importanţa discuţiilor de la Bucureşti, în cadrul cărora se va evalua, cu prioritate, procesul de implementare a deciziilor istorice adoptate în luna iulie 2022 la Summitul NATO de la Madrid.

În acest sens, ministrul Aurescu s-a referit la faptul că evenimentul de la Bucureşti va fi centrat pe reconfirmarea importanţei strategice a Mării Negre pentru securitatea euroatlantică şi a angajamentului NATO pentru securitatea statelor aliate de pe Flancul Estic.

Secretarul General NATO a mulţumit demnitarului român pentru pregătirile în vederea găzduirii la Bucureşti a reuniunii ministeriale de externe a NATO, precum şi pentru leadershipul ţării noastre pentru avansarea unor subiecte de interes imediat pentru securitatea euroatlantică, inclusiv în ceea ce priveşte promovarea politicii Uşilor Deschise a NATO, precum şi în vederea sprijinirii partenerilor cei mai vulnerabili, printre care Ucraina, Republica Moldova şi Georgia, state care sunt invitate şi vor participa la reuniunea care va începe în 29 noiembrie la Bucureşti.

La Reuniunea de la Bucureşti, pe lângă şefii diplomaţiilor din cele 30 de state membre NATO, Secretarul General al NATO şi alţi înalţi oficiali politici şi militari ai Alianţei, vor participa miniştrii de externe ai Finlandei şi Suediei, în calitate de state invitate să adere la NATO, precum şi miniştrii de externe din Republica Moldova, Ucraina, Georgia şi Bosnia şi Herţegovina, state partenere ale Alianţei.

Ministrul Bogdan Aurescu a purtat discuții, la Paris, cu omologul său din Suedia și cu Emmanuel Macron despre aderarea României la Spațiul Schengen.

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, luni, la Paris, scurte discuţii cu preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, şi cu omologul suedez, Tobias Billstrom, în marja Conferinţei ministeriale a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova.

"Onorat să am o discuţie scurtă cu preşedintele Emmanuel Macron în marja Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova de la Paris. Am mulţumit pentru sprijinul puternic al Franţei pentru aderarea României la Schengen", a scris Aurescu, pe Twitter.

El a menţionat că a discutat şi cu ministrul de Externe al Suediei, Tobias Billstrom, despre aderarea României la spaţiul de liberă circulaţie

"Am continuat dialogul cu privire la aderarea României la Schengen. Am mulţumit pentru sprijinul Guvernului Suediei şi am convenit să rămânem în contact în perioada următoare", a transmis ministrul, pe Twitter.

Bogdan Aurescu a coprezidat luni, la Paris, cea de-a treia Conferinţă ministerială a Platformei de Sprijin pentru Republica Moldova. Acest instrument permanent de sprijin a fost creat la iniţiativa miniştrilor de Externe ai României, Germaniei şi Franţei în primăvara acestui an pentru a mobiliza contribuţiile financiare ale comunităţii internaţionale şi pentru a sprijini reformele necesare pentru aderarea Chişinăului la UE.

