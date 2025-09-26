€ 5.0772
Urmărește dezbaterea live

 
Data publicării: 11:46 26 Sep 2025

EXCLUSIV Despre fricile românilor. Dr. Simona Trifu, invitata săptămânii la De Ce Citim - VIDEO
Autor: Doinița Manic

de ce citim (4)
 

Anxietatea, depresia și angoasele sunt subiectele unei noi ediții De Ce Citim.

Sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și medicul psihiatru conferențiar univ. dr. Simona Trifu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre angoasele românilor.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!

Simona Trifu
de ce citim
