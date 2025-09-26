Sâmbătă, 27 septembrie, începând cu ora 17.00, scriitorul Flaviu George Predescu și medicul psihiatru conferențiar univ. dr. Simona Trifu vor dialoga într-o nouă ediție a emisiunii De Ce Citim, despre angoasele românilor.

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ!