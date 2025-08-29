Data publicării:

EXCLUSIV  Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"

Autor: Gabriela Ungureanu | Categorie: Stiri

Conferința „Diaspora - Interferențe culturale şi educație” este subiectul emisiunii moderate de Flaviu Predescu la Născuți în diaspora.

Vineri, 29 august, începând cu ora 15.00, Flaviu George Predescu analizează în cadrul emisiunii Născuți în diaspora cele mai importante momente din cadrul Conferinței „Diaspora - Interferențe culturale şi educaţie”, care a avut loc la Iași, în perioada 6-7 august. 

Născuți în diaspora” este un proiect în care, prin intermediul unor atractive emisiuni, reportaje și dezbateri, se dorește menținerea copiilor din familiile de români (sau mixte) care s-au născut în afara granițelor României, dar și pe părinții lor, în contact cu asimilarea unor valori românești identitare, pe termen lung, indiferent dacă ei sau părinții se vor mai întoarce în țara de origine sau nu. Din statisticile publice rezultă că peste 400.000 de copii români s-au născut în afara granițelor țării în ultimii 15 ani. Mai mult, în 2025, este pentru prima dată când natalitatea copiilor de români a fost mai mare peste hotare decât în România. 

Proiectul vizează direct aproximativ 1,5 milioane persoane, și în mod indirect cel puțin încă de cinci ori pe atât, dacă punem la socoteală întreaga populație activă din afara granițelor.

Materialele realizate în cadrul acestui proiect nu reprezintă poziția Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În calitatea noastră de facilitatori de comunicare, trustul nostru își propune să ofere sprijin pentru dobândirea de către copiii de origine română, născuți extrateritorial, și a părinților acestora, a unor argumente motivaționale de conștientizare a necesității asimilării acestor valori. Scopul este ca atât copiii cât și părinții să descopere, în primul rând, un sens în continuarea legăturilor cu România, dar să și știe unde să caute informații și argumente viabile pentru a putea realiza acest lucru. 

Preconizăm că bune rezultate vor surveni și din acumularea unor idei din mediile socio-culturale și politice, cât și prin interacțiunile care se vor crea, dar și a informațiilor care vor rămâne la dispoziția autorităților și a copiilor (viitori adulți) care s-au născut în afara granițelor României.

Emisiunea va fi transmisă în premieră, pe site-urile www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro, www.parintisipitici.ro și www.dcnewstv.ro, în cadrul acestui articol și pe paginile de Facebook și YouTube ale DCNews și ȘtiriDiaspora. 

Vă invităm să activați notificările pe paginile noastre de Facebook și YouTube și să distribuiți.

Despre Conferinţa "Diaspora - Interferențe culturale şi educație"
29 aug 2025, 09:51
