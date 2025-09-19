€ 5.0719
Data actualizării: 15:38 19 Sep 2025 | Data publicării: 15:38 19 Sep 2025

EXCLUSIV Despre autori ai editurii Casa Cărților, la De Ce Citim/ VIDEO

Autor: Anca Murgoci
flaviu predescu
 

Sâmbătă, 20 septembrie, începând cu ora 17.00, scriitorii Flaviu George Predescu va vorbi, într-o nouă ediție a emisiunii  De Ce Citim, despre cărțile autorilor: Elisabeta Boțan, Gavril Ciuban, Angi Melania Cristea, Flaviu Claudiu Mihali, Mihai Olos, Grégory Rateau, Abdul Hadi Sadoun și Emil-Iulian Sude. 

Emisiunea va putea fi urmărită pe toate platformele online ale DC News şi DC News TV, atât în cadrul acestui articol cât şi pe Facebook şi YouTube.   

De asemenea, o puteți urmări, duminică, de la ora 19:00, la Radio Vocativ! 

