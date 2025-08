Pilotul Cezar Osiceanu a explicat că cea mai mare problemă a companiilor aeriene este generată de întârzieri și multe firme profită de aceste situații pentru a face bani, deoarece companiile evită să respecte regulamentul. Potrivit pilotului, nu toate procesele pentru recuperarea banilor sunt câștigate, deoarece întârzierile cauzate de vreme sau probleme tehnice nu sunt despăgubite, iar în România, pasagerii tind să ceară bani pentru orice întârziere, fără a analiza motivul real al acesteia.



„Apropo de drepturile pasagerilor, sunt o mulțime de firme de avocatură, de site-uri care îți spun: „Plânge-te dacă ai întârziat și îți recuperăm noi banii”. Pare că asta ar fi principala problemă: întârzierea”, a spus Val Vâlcu.



„Aveți dreptate. Cea mai mare problemă este generată de aceste întârzieri și, la un moment dat, a fost luată o măsură foarte bună prin care s-au stabilit niște criterii clare de despăgubite, pe ore, cauze, motive, etc. Nu le întrunești, la revedere!



Companiile au încercat să fenteze toate aceste lucruri și au apărut oameni care au vrut să facă bani, și fac foarte mulți bani din această chestie pentru că așa prevede regulamentul și pe care companiile evită a-l respecta.



Nu toate dosarele care ajung în instanță pe recuperare sunt câștigate, pentru că în cazul unei întârzieri datorate vremii, unor probleme tehnice, sunt specificate foarte clar în listă la drepturile pasagerului, acelea nu se acordă. Noi ne-am obișnuit, în special în România, să facem foarte mare tărăboi: „A întârziat, vreau bani!”. Stai puțin să vedem din ce motiv a întârziat”, a spus Cezar Osiceanu.

„Sunt firme în România care au făcut avere"

Cezar Osiceanu a explicat că despăgubirile pentru întârzieri pot ajunge și la 700 de euro, iar cheltuielile de judecată sunt plătite separat, motiv pentru care firmele de avocatură câștigă sume mari din aceste cazuri. Pilotul a explicat că întârzierile sunt mai frecvente vara, fiind cauzate de probleme tehnice, meteo sau alte incidente care generează efecte în lanț.



„Despre ce bani vorbim? De exemplu, eu am fost la Iași. La întoarcere a plecat cu 6 ore mai târziu. Nu am făcut cercetări. Cât aș fi fost îndreptățit să primesc?", a întrebat Val Vâlcu.

„Până la 500 de euro. Depinde de ce rută ați fi avut în continuare, dacă ați pierdut conexiunea”, a spus Cezar Osiceanu.



„Nu am pierdut nimic. Am plecat dimineața, am venit seara”, a spus Val Vâlcu.



„Se face un calcul foarte simplu folosind, în fiecare caz în parte, grila aceea dată de drepturile pasagerului. Între 500-700 de euro", a spus Cezar Osiceanu.



„Am dat 200 de euro pe bilet dus-întors și primesc de cinci ori pe atât. Din asta mai ia și avocatul o parte”, a completat Val Vâlcu.



„Nu, deoarece cheltuielile de judecată sunt separate. Aici este afacerea. Pe de o parte, despăgubirea pasagerului, pe de altă parte este plătită cheltuiala de judecată pentru avocatul X. Sunt firme în România care au făcut avere pe această chestiune, pentru că avem această mare problemă a întârzierilor care sunt mai evidente vara, pentru că avionul pleacă în primul zbor, dacă are o întârziere, are o situație meteo, are o situație tehnică sau mai știu eu ce alte probleme, i-au cauzat prima întârziere. Când se întoarce la Otopeni deja e întârziat. Pleacă cu întârziere în a doua, și tot așa.

Ca să poți să gestionezi acest mecanism este foarte greu, pentru că tu, proprietarul avionului, compania X, nu depinzi numai de tine. Depinzi de sloturile de la destinație, sloturile pe rută. Ce înseamnă slot? Este un interval orar în care tu ai voie să decolezi, aterizezi sau să treci printr-un anumit punct. Acum, vara, apar întârzieri frecvente din cauza furtunilor", a spus Cezar Osiceanu la DC News.

