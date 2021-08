Desființarea SIIJ, scandalul continuă. Barna: UDMR se opune!

Dan Barna, copreședinte USR PLUS, susține că UDMR se opune desființării SIIJ, după ce Klaus Iohannis și-a exprimat nemulțumirea față de cum funcționează coaliția: „UDMR nu dorește acest lucru, iar poziția președintelui exprimă aceeași nemulțumire ca și noi”.

„Colegul meu, ministrul Justiției, Stelian Ion a prezentat nu una, ci mai multe căi, numai că pentru a putea să facem reformă în Justiție e nevoie ca toate forțele politice care contează să susțină acest demers. În momentul de față avem un blocaj în coaliție. Vedem că partenerul UDMR nu dorește acest lucru, iar mesajul președintelui exprimă aceeași nemulțumire ca și noi - nu putem să avem un program de guvernare agreat și susținut în Parlament în momemtul învestirii guvernului și apoi să nu ne mai respectăm acele angajamente”, spune Dan Barna.

El spune că, punctual, pe subiectul SIIJ, UDMR dorește mutarea la Parchetul General, nu desființarea SIIJ, scrie Mediafax.

Iohannis l-a criticat pe Stelian Ion, Cîţu a fost de acord

”SIIJ nu a fost desființat, deși toată lumea vorbește despre asta. Ministrul Justiției nu a găsit încă calea potrivită. Legile justiției nu sunt nici ele gata, sunt și eu nemulțumit de aceste lucruri. Deocamdată auzim că se întâlnesc și se discută, dar mai este mult de lucru”, a spus Iohannis într-o declarație de presă la Comana.

Florin Cîţu a fost de acord cu Klaus Iohannis.

”Sunt de acord cu dl președinte cam cu totul. Noi avem așteptări de la miniștri și obiective. Am spus mereu în coaliție – haideți să stăm la masă să discutăm să găsim soluția. Obiectivele nostre rămân aceleași: desființarea SIIJ, modificarea legilor justiției. Trebuie să recunoaștem cu curaj câteodată că poate nu am găsit cea mai bună solutie și bineînțeles că e rolul ministrului Justiției să vină și să împingă aceste proiecte de la spate. În continuare va avea sustinerea mea și când voi găsi o soluție voi merge pe acea soluție. Fără dialog, fiecare vorbind prin presă cu celălalt, nu vom putea găsi soluția. Ministrul Justiției are un rol important în acest angrenaj”, a spus premierul Cîțu într-o conferință de presă la Palatul Victoria.