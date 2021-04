Desființare SIIJ. Stelian Ion a refuzat propunerile PNL și UDMR. Kelemen Hunor, informații din spatele ușilor închise

”Sunt două lucruri extrem de importante: pe de-o parte desființarea Secției și aici n-am avut niciun fel de dezbatere, discuție, polemică. Aici n-am avut nicio problemă în coaliție, cu toții am fost de acord cu desființarea Secției. Discuțiile au fost cu privire la ce urmează după desființarea Secției și noi am avut un amendament prin care am propus ca anchetarea magistraților să se facă de Secția de Urmărire Penală și Criminalistică din subordinea procurorului general. Nu trebuie să înființezi nimic, e o structură existentă, e secția de urmărire penală și criminalistică. Asta ar fi o garanție instituțională că nu ne întoarcem în anii în care au fost probleme. Liberalii au avut o altă abordare, legată de teritorialitatea anchetelor. Nici varianta noastră, nici varianta PNL nu a fost agreată de ministrul Justiției, el a venit cu varianta CSM, cu avizul înainte să fie trimiși în judecată, după terminarea urmăririi penale. Asta a fost soluția de compromis, nu a fost nici de la mine, nici de la PNL, a fost de la ministrul Justiției” a explicat Kelemen Hunor, într-o conferință de presă.

Varianta UDMR, văzută cea mai bună de Hunor, pentru a evita riscul la CCR

”Există discuții, nu în coaliție, ci în zona juridică cum că ar fi neconstituțională această abordare cu avizul CSM, pentru că CSM este o instituție administrativă care nu are cum să avizeze o chestiune legată de o procedură judiciară. Eu nu sunt jurist, dacă există o astfel de abordare și o astfel de atenționare, trebuie să vedem ce se întâmplă. Vom vedea ce se va întâmpla la discuțiile de la Comisia Juridică de la Senat. Din punctul meu de vedere, amendamentul nostru inițial e varianta cea mai solidă, fără vreo problemă de constituționalitate și în orice moment se pot întoarce la această variantă ca să nu compromitem, printr-un atac la CCR, desființarea SIIJ.” a mai spus vicepremierul.