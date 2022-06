Descoperire valoroasă la Urlați! Statuetă antropomorfă veche de peste 6.000 de ani, găsită pe un șantier arheologic - Foto

„În timpul cercetărilor arheologice desfășurate pe șantierul arheologic de la Urlați, arhg. dr. Alin Frînculeasa a descoperit astăzi, 15 iunie 2022, o statuetă antropomorfă datată în anii 4350 – 4250 î. Hr., ce a aparținut culturii Gumelnița, din epoca Eneolitică.”, a scris Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Prahova, pe pagina de Facebook a instituției, atașând și două fotografii cu descoperirea făcută de arheologi.

Citește și - A fost descoperită cea mai veche așezare din Constanța / FOTO

Arheologii constănțeni au descoperit în vara anului 2021 cea mai veche locuire aflată pe teritoriul municipiului Constanța.

Arheologii constănțeni au descoperit în această vară cea mai veche locuire aflată pe teritoriul municipiului Constanța, localizată pe o limbă de pământ de aproximativ 45 hectare de pe malul lacului Siutghiol, lipită de cartierul Palazu Mare.

Așezarea are o vechime estimată de 7.500 de ani, situată într-o fază timpurie a Culturii Hamangia, și a fost descoperită cu ocazia unor lucrări RAJA de introducere a rețelelor de apă și canalizare în zonă, au declarat pentru „Dobrogea Live” arheologii Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța (MINAC).

Pe puținele suprafețe cercetate până acum pe așezarea din neolitic (ultima perioadă a epocii de piatră), arheologii au identificat, printre altele, structuri săpate în pământ, o cantitate foarte mare de ceramică, oseminte, vase, decoruri și obiecte de cult.

De fapt, Malu Alb, cum este cunoscută mica peninsulă, adăpostește mărturii din trei perioade antice suprapuse – perioada neolitică (aprox. 5.500 ani î.Hr.), epoca elenistică (sec. III-I î. Hr.) și epoca romană (sec. I-III d. Hr.). Vezi foto aici!

Citește și - Descoperire arheologică IMPORTANTĂ în centrul Clujului. Turn medieval și ceramică de 500 de ani - foto EXCLUSIV

În cadrul unor lucrări de modernizare a străzii Ferdinand din centrul Clujului, arheologii au descoperit vestigiile unei importante fortificații medievale, construită în jurul anilor 1400, dar și ceramică, datând din perioada anilor 1500 - 1600.

În cadrul unor lucrări de reabilitare și modernizare a Străzii Ferdinand din centrul Clujului s-a descoperit o poartă de intrare în orașul medieval, care se află la doar 30-40 de centimetri sub carosabil. Aceasta a început să fie construită în jurul anilor 1400. Împăratul romano-german Sigismund de Luxemburg, devenit totodată rege al Ungariei, a acordat Clujului rangul unui 'Oraș Liber Regesc', scoțându-l astfel de sub autoritatea voievodului Transilvaniei, în anul 1405. Acest fapt a fost începutul producerii și dezvoltării comerțului, ulterior dezvoltându-se mai multe bresle meșteșugărești. În perioada medievală populația din cetate era în mică măsură formată din români, care erau excluși de la deciziile din viața publică.

Fragmente de ceramică descoperite, datând din perioada 1500 - 1600

Potrivit arheologilor, vestigiile descoperite arată doar fundația turnului medieval pentru că în perioada 1872 – 1873 fortificația a fost demolată de imperiul austro-ungar pentru a lărgi strada ca urmare a dezvoltării orașului. 'Este vorba despre turnul medieval de pe latura de nord al Clujului, care a fost construit în jurul anului 1400, unde este astăzi strada Regele Ferdinand. Are o lungime de aproximativ 12 metri, este orientat nord-sud și are elemente de fortificație în afara turnului pe două laturi, respectiv vama pe unde se intra. Am descoperit material ceramic, care aduce argumente în plus privind faptul că turnul este din evul mediu. Este vorba de câteva fragmente din ceramica medievală, datând din perioada anilor 1500-1600. După ce vom spăla materialele, vom vedea exact și posibil să le reconstituim digital.' a declarat arheologul Cociș Sorin, cercetător științific gradul I la Academia Română, Institutul de Arheologie și Istoria Artei Cluj Napoca, pentru DC News. Vezi foto aici!

