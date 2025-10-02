€ 5.0837
Deputat român în Ungaria. Precedentul invocat de Corlățean
Autor: Andrei Itu

ungaria-va-infiinta-un-prc-e2prc-80prc-9ddnaprc-e2prc-80prc-9d-in-tentativa-de-a-debloca-fonduri-ue_72686600 Foto Pexels
 

Senatorul Titus Corlățean, membru al Delegației Parlamentului României la Consiliul Europei, solicită Ungariei să asigure reprezentarea reală în Parlamentul de la Budapesta a minorităților românești, aducând în vedere un precedent din istorie.

În opinia senatorului Titus Corlățean, întrucât reprezentarea românilor a fost posibilă în perioada dualismului austro-ungar, este de așteptat ca într-o societate democratică, cum este Ungaria în prezent, drepturile fundamentale ale persoanelor aparținând minorităților naționale să fie respectate. 

Senatorul Titus Corlățean a avut o întervenție, în cadrul celei de-a patra părți a Sesiunii ordinare a Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), la dezbaterea raportului privind îndeplinirea de către Ungaria a obligațiilor de stat membru al Consiliului Europei.

În discursul său, senatorul român a readus în atenție, în contextul derulării procedurii de monitorizare a Ungariei la nivelul APCE, tema protecției persoanelor aparținând minorităților naționale din Ungaria.

Necesitatea asigurării unei reprezentări reale în Parlamentul Ungariei a minorităților naționale din această țară

Proiectul de rezoluție înaintat plenului Adunării spre adoptare include amendamentul propus de senatorul român și susținut de cei doi raportori ai Comisiei de monitorizare, cu privire la necesitatea asigurării unei reprezentări reale în Parlamentul Ungariei a minorităților naționale din această țară.
Senatorul român a subliniat, în intervenția sa, că dezideratul etnicilor români de a fi reprezentați de un deputat în Adunarea Națională ungară este unul legitim, potrivit Convenției Cadru pentru protecția minorităților naționale. În plus, există precedente în istorie care întăresc această legitimitate.

Reprezentarea românilor a fost posibilă în perioada dualismului austro-ungar, însă acum...

Astfel, în opinia senatorului Titus Corlățean, întrucât reprezentarea românilor a fost posibilă în perioada dualismului austro-ungar, este de așteptat ca într-o societate democratică, cum este Ungaria în prezent, drepturile fundamentale ale persoanelor aparținând minorităților naționale să fie respectate. 

Dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale la o reală reprezentare în Parlamentul Ungariei

În acest context, senatorul Titus Corlățean a menționat că dreptul persoanelor aparținând minorităților naționale la o reală reprezentare în Parlament nu se înscrie, potrivit standardelor și normelor europene, în categoria drepturilor colective, ci reprezintă drepturi individuale, și nici nu permite separări sau autonomii politice pe criterii etnice.   

Măsuri de reformă necesare în Ungaria

În încheiere, senatorul român a exprimat încrederea că Ungaria va întreprinde măsurile de reformă, îndelung așteptate de românii din Ungaria, necesare soluționării acestei situații, potrivit Rezoluției adoptate de plenul APCE în cadrul acestei sesiuni. În felul acesta, va răspunde și cererilor legitime ale României din ultimii 30 de ani în relația bilaterală cu Ungaria.

