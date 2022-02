Denise Rifai realizează emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, de la Kanal D. Proiectul a devenit un adevărat fenomen, încă de la prima ediție. Personalități de renume s-au așezat în fața jurnalistei și i-au răspuns la cele 40 de întrebări incomode.



Peste 60 de personalități și-au deschis sufletul în fața jurnalistei, până acum.

Astăzi, este rândul lui Denise Rifai să ne răspundă la câteva întrebări.

Denise Rifai: Nu este ușor să privești în ochi un om și să îl întrebi acel lucru care stă pe buzele tuturor și nimeni nu are curajul să întrebe

Invitată în platoul Spectacola și DC News, jurnalista a explicat, printre altele, care este principiul pe care se bazează formatul „40 de întrebări cu Denise Rifai”: invitații nu știu ce vor fi întrebați sau temele abordate. În spate, o întreagă echipă lucrează la documentarea întrebărilor. Nu sunt permise întrebări despre zvonuri sau informații pe surse. Denise are voie să își întrebe invitații doar despre subiecte care au apărut deja în presă și spune că, în acest fel, le dă șansa personalităților să-și spună povestea și propriul adevăr.

„Sunt invitați care încearcă să afle temele de discuție sau întrebările, iar eu le spun tuturor: Eu nu dau întrebări! Dacă aș fi dat măcar o dată întrebările, s-ar fi aflat și nu aș mai fi fost eu. Nu dau întrebări, iar temele de discuție sunt aceleași pentru toți: viața lor, pentru că viața lor o pun pe masă, așa cum a fost ea scrisă de articolele sau de interviurile care au apărut în presă de-a lungul timpului. Nu am voie să spun ce am auzit, ce știu pe surse. Am voie să folosesc doar informația care a apărut.

Mai departe, mă joc. Cu fiecare invitat în parte croiesc, pe fiecare tipologie în parte, toate întrebările pe care toți cei de acasă și le-ar dori sau le gândesc, despre acel invitat. Anumite puncte care au fost interesante, nevralgice, depinde de viața respectivului. Iar eu îi dau șansa, aducându-i în față tot ce se scrie despre el, punând întrebarea pe care toată lumea o are în cap, dar nu are poate curajul să o adreseze sau nu are ocazia să o adreseze. Eu vin și iau asupra mea toate aceste întrebări, cu bunele și cu relele lor, pentru că nu este ușor să privești în ochi un om și să îl întrebi acel lucru, care stă pe buzele tuturor și nimeni nu are curajul să întrebe. Ai nevoie de foarte multă stăpânire de sine, ai nevoie să fii realmente foarte bine pregătit și să îi cunoști viața într-atât, încât să Îți asumi acele întrebări”, a declarat Denise Rifai la Interviurile Spectacola și DC News.

Care au fost cele mai mari provocări din cariera lui Denise Rifai, care sunt valorile care i-au creionat viața și care este „SECRETUL” succesului profesional, aflați joi, de la ora 17:00, din emisiunea care va fi transmisă simultan pe canalele de Youtube și paginile de Facebook Spectacola și DC News, dar și pe DC News TV.

