Declasificare: Guvernul publică harta comorilor naziste. Începe vânătoarea de 18 milioane de euro

S-ar putea să existe o comoară ascunsă în mediul rural olandez, care conține monede și bijuterii de aur în valoare de 18 milioane de euro. Acestea ar face parte din prada de război ascunsă de un grup de germani naziști care fugeau din Țările de Jos în ultimele luni ale celui de-al Doilea Război Mondial.

Au trecut aproape 80 de ani de atunci, dar abia acum Guvernul olandez a decis să declasifice o serie de documente, inclusiv o hartă care să indice unde a fost ascunsă comoara. Harta a făcut rapid înconjurul mass-media și rețelele sociale, declanșând goana cercetătorilor experți, dar și a arheologilor și jurnaliştilor amatori.

Tezaurul, format din patru cutii de muniție încărcate cu monede, ceasuri, bijuterii, diamante și alte pietre prețioase, a fost evaluat la cel puțin 2-3 milioane de guldeni olandezi în 1945, egal cu circa 18 milioane de euro.

Prada ar fi dispărut pentru totdeauna din înregistrările istorice dacă nu ar fi fost Helmut S, unul dintre soldații care au participat la îngroparea acesteia și care ar fi predat harta autorităților olandeze cu condiția ca aceasta să nu fie dezvăluită pentru mulți ani pentru a proteja interesele financiare ale proprietarilor. Arhivele Naționale nu i-au făcut publice numele complet, deoarece bărbatul, născut în 1925, ar putea fi încă în viață. Dintre ceilalți trei soldați implicați, doi nu au supraviețuit războiului, potrivit The Guardian.

Potrivit experților, cufărul care conținea bijuteriile a fost îngropat în aprilie 1945, în timpul eliberării estului Olandei de către Aliați, chiar în afara satului Ommeren, la aproximativ 40 de kilometri de Arnhem.

Comoara fusese găsită de militari în timpul bombardării unei bănci locale. Helmut S. a fost cel care a oferit o hartă oficialilor olandezi ai Beheersinstituut, o instituție creată pentru a restitui victimelor războiului, inclusiv evreilor deportați, bunurile furate de către naziști. Dar primele încercări de a găsi prada nu au avut succes.

Oficialii olandezi au sugerat mai multe teorii cu privire la dispariția comorii. Poate a fost furată, sau poate harta a fost falsificată. În ciuda acestui fapt, ei nu au renunțat la speranța de a o găsi într-o zi.

Echipa Beheersinstituut este mai încrezătoare acum că harta este online și disponibilă pentru vizualizare personal la Haga, împreună cu alte documente din colecția sa, care s-ar întinde pe 142 km dacă ar fi aliniate la rând.

”Sper cu adevărat că este încă acolo și, dacă va fi dezgropată, putem găsi unii dintre proprietarii săi de drept”, a declarat Annet Waalkens, consultant la Arhivele Naționale, pentru The Guardian .

Lost Nazi-treasure map released by @NA_Archief. People disappointed that digging and metal detecting is not allowed in #Ommeren (an area with unexploded ordnance) may find some joy in looking on the map. For map enthusiasts an exercise in georeferencing drawn maps. #archaeology pic.twitter.com/8OA62jcH4H