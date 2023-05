Potrivit Republik World această declarație provocatoare a urmat plângerii Moscovei la ONU cu privire la mărturisirea făcută de generalul Kirill Budanov, șeful Serviciului de Informații Militare al Ucrainei, cu privire la asasinate țintite.

Misiunea rusă la ONU a condamnat remarcile lui Budanov ca fiind un ”discurs flagrant de ură”, ceea ce l-a determinat pe consilierul lui Zelenski, Mihail Podoliak, să reacționeze astfel.

Podoliak și-a exprimat acordul cu poziția lui Budanov, respingând plângerea Rusiei și proclamând că animozitatea Ucrainei față de Rusia este justificată.

Tirada lui Podoliak pe Twitter a etichetat Rusia drept ”un stat al criminalilor în serie” și a acuzat-o că ”se plânge” la Forumul Internațional.

”Vă vom persecuta”, spune consilierul lui Zelenski. "Deci? Da, Ucraina vă urăște. Da, vă vom persecuta. Întotdeauna și peste tot", a promis Podoliak fără sfială.

"Hate speech," Russia yells hysterically at a UN emergency meeting. So? Yes, Ukraine hates you. Yes, we will persecute you. Always and everywhere. Yes, there is nothing to talk to you about - you don't know modern human languages. Yes, the time of your traditional whining, which…