Decizii inevitabile pentru Berbec, Rac, Balanță și Capricorn

Pe 18 septembrie, Mercur își va începe tranzitul în Balanță, unde va rămâne până pe 6 octombrie. Până atunci, cuvântul cheie va fi cooperarea. Vom face tot posibilul pentru a avea o comunicare armonioasă, obiectivă și atentă la nevoile celuilalt. Vom pune accent pe negociere și diplomație. Este o perioadă potrivită în care să rezolvăm conflictele prin tact și pentru a lua decizii care să țină cont de toate părțile. Există și un risc. Acela de a fi destul de nehotărâți.

Berbec/Ascendent în Berbec

Mercur va tranzita casa a șaptea. Ceea ce înseamnă că vei comunica mult mai des ca până acum cu partenerul. Și că veți aborda și acele subiecte pe care le-ai tot evitat. Unii dintre voi vor trebui să ia decizii serioase pe plan relațional, fie că va fi vorba de următorul nivel sau chiar de o despărțire. Celor singuri le recomandăm să acorde atenție compatibilității din punct de vedere mental.

Rac/Ascendent în Rac

Mercur va tranzita casa a patra. Ceea ce înseamnă că discuțiile cu familia se vor înteți. Este posibil să te întâlnești cu rude pe care nu le-ai mai văzut de mult sau să primești vești despre acestea. Unii dintre voi nu vor mai putea amâna decizii legate de o mutare, renovare sau vânzare a unui imobil. Negocierile nu vor fi simple, dar vor fi pe placul vostru.

Balanță/Ascendent în Balanță

Mercur îți va tranzita semnul până pe 6 octombrie. Până atunci va face o serie de aspecte: opoziție cu Neptun, trigon cu Uranus și careu cu Jupiter. Activitatea ta mentală va fi la un nivel uimitor. Vei fi mai vorbăreț ca în ultima perioadă și vei face numeroase conexiuni. Urmează o perioadă foarte bună pentru studiu, chestiuni administrative sau dezbateri. Unii dintre voi vor lua decizii legate de sănătate.

Capricorn/Ascendent în Capricorn

Mercur va tranzita casa a zecea până pe 6 octombrie. O perioadă foarte bună pentru a ieși în evidență, pentru a vorbi despre propriile reușite. Sigur vei avea parte și de o discuție mai interesantă cu șefii. În funcție de abordarea ta, s-ar putea să ai multe de câștigat. Unii dintre voi vor decide dacă mai vor să rămână la actualul loc de muncă sau nu.

