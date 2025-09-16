Eclipsă de Soare, pe 21 septembrie. Patru zodii își pot schimba destinul

Iată că vine momentul ultimei eclipse din 2025! Se va petrece pe 21 septembrie și va fi o Eclipsă de Soare/ o Lună Nouă în Fecioară.

Să ne reamintim faptul că eclipsele pot declanșa evenimente care sunt menite să se întâmple, de genul celor predestinate. În jurul eclipselor suntem invitați să acordăm atenție la semnele bizare, la sincronicitățile apărute și la momentele fără control deoarece acestea poartă mesaje importante pentru noi.

Fiind vorba de arhetipul Fecioarei, astrologul Daniela Simulescu ne anunță că avem nevoie de simplitate, disciplină și consistență pentru a ne atinge obiectivele sau pentru a pune în mișcare intențiile.

Gemeni/Ascendent în Gemeni

Unele evenimente neașteptate te vor obliga să iei decizii pe plan profesional. Sau vor apărea schimbări legate de carieră. Care să te limiteze. Sau să te afecteze din punct de vedere financiar. Și unii dintre voi vor resimți această perioadă ca pe una prea dură sau nedreaptă. Însă, din toată această tevatură, sigur va ieși ceva bun. Îți vei da seama în timp și spațiu. Altfel spus, tot răul spre bine!

Fecioară/Ascendent în Fecioară

Pe 21 septembrie se va petrece a doua Lună Nouă în semnul tău, din 2025! De obicei, ai parte de una singură pe an, dar iată că de data asta astrele îți oferă o ocazie fantastică! Și pentru că se va petrece și o Eclipsă de Soare, este clar că mulți dintre voi vor simți nevoia de schimbare. Sau poate chiar vor trece prin evenimente ciudate, menite să aducă noi capitole, fie pe plan profesional, fie personal. Ce-i drept, pe moment, nu îți vei da seama de ce se întâmplă. Însă, în următoarea perioadă, vei avea câteva revelații. Dar, trebuie să știi că ai nevoie de răbdare și reziliență. Și poate vei fi mai atent și la propria sănătate.

Săgetător/Ascendent în Săgetător

Eclipsa de Soare se va petrece în casa a zecea. Care se referă, în primul rând, la statutul profesional sau social. Unii dintre voi se vor zbate serios pentru a menține un echilibru între carieră și familie. Și fără compromisuri nu se va putea. Alții își vor da seama de drumul profesional pe care și-l doresc și vor face pași în acest sens. Vor fi avantajați cei care vor o reconversie.

Pești/Ascendent în Pești

Eclipsa de Soare se petrece în casa a șaptea, acolo unde se va afla și Venus. Acest eveniment poate avea mai multe scenarii pentru tine. Partenerul va primi vești bune, care vor avea efect asupra vieții tale, în mod indirect. Tu vei găsi soluții la problemele mai vechi și astfel, relația se va închega altfel. Unii dintre voi vor decide să ducă relația actuală la un alt nivel. Cei singuri vor avea mai multe posibilități.

