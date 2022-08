Decizie de ultimă oră în dosarul Caracal

Potrivit Antena 3, pronunțarea în dosarul Caracal a fost amânată pentru data de 9 septembrie.

Avocatul familiei Măceşanu a solicitat la termenul din mai schimbarea încadrării juridice şi înlăturarea infracţiunii de omor reţinută prin actul de sesizare a instanţei cu privire la victima Alexandra Măceşanu, această cerere respinsă de judecătorii de la Tribunalul Olt într-o şedinţă care a avut loc pe 8 iunie.



Pe 15 ianuarie 2020, a fost înregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi din cazul "Caracal", Gheorghe Dincă (pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - două fapte, omor calificat - două fapte, profanare de cadavre - două fapte) şi Ştefan Risipiţeanu (pentru infracţiunea de viol).



Dincă este acuzat că le-a ucis pe Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu în locuinţa sa din Caracal.

Gheorghe Dincă: Nu am omorât pe nimeni. Am fost bătut şi obligat să spun că le-am omorât

Conform România TV, acesta ar fi declarat că „nu am omorât pe nimeni. Poliţiştii m-au bătut şi m-au obligat să spun că am omorât fetele". Rudele Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu au făcut scandal la tribunal, după ce au auzit declaraţiile acestuia.

Cu toate astea, Gheorghe Dincă a recunoscut că a răpit-o pe Luiza Melencu şi chiar a povestit cum a decurs totul.

Iată discuţia de atunci cu judecătorul:

Judecător: Dacă dumneavoastră aţi văzut că este tânără, v-a spus că este elevă, nu aţi găsit că este o diferenţă cam mare de vârstă între anii ei şi ai dumneavoastră ca să iniţiaţi o discuţie cu ce făcea ea, unde se ducea?

Gheorghe Dincă: Păi doamna preşedintă, nu am analizat. Păi, o persoană serioasă nu iese la stradă să facă cu mâna şi să facă prostituţie.

Judecător: Dar dumneavoastră vi s-a părut că sunteţi serios?

Gheorghe Dincă: Da, sunt foarte serios. Pentru că am copii. Am scos două bancnote de 10 lei şi i-am întins cu mâna dreaptă pe banchetă.

Judecător: Cu ce scop i-aţi dat banii?

Gheorghe Dincă: Intenţia a fost să îşi ia ceva că mi-am dat seama că are probleme financiare. Am dat să cobor din maşină şi ea a luat banii şi i-a băgat în geacă, în buzunar. Când am coborât din maşină i-am luat telefonul de pe bancheta din spate.

Judecător: De ce?

Gheorghe Dincă: Am crezut că poate să facă o înscenare şi să zică că a fost luată cu forţa. M-am suit la volan şi m-am dus să întorc maşina. Am mai mers, nu ştiu, până la urmă am vrut să întorc, am întors.

Judecător: Păi de ce aţi întors?

