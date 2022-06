Cazul Caracal. Instanţa a decis când se va pronunţa. Audierile s-au încheiat

Magistraţii Tribunalului Olt au amânat pentru luna august deliberarea şi pronunţare în "Cazul Caracal", în care inculpatul Gheorghe Dincă este trimis în judecată pentru omor, trafic de persoane şi alte infracţiuni în cazul dispariţiei adolescentelor Alexandra Măcaşanu şi Luiza Melencu, potrivit încheierii postată pe portalul instanţei.



La Tribunalul Olt, unde cauza se judecă pe fond, a avut loc, joi, un nou termen în "Cazul Caracal", magistraţii stabilind un nou termen în dosar pentru data de 12 august, pentru deliberare şi pronunţare.



La termenul precedent, din luna mai, s-au încheiat audierile în dosar, iar avocaţii au făcut diferite solicitări.



Avocatul familiei Măceşanu a solicitat la termenul din mai schimbarea încadrării juridice şi înlăturarea infracţiunii de omor reţinută prin actul de sesizare a instanţei cu privire la victima Alexandra Măceşanu, această cerere respinsă de judecătorii de la Tribunalul Olt într-o şedinţă care a avut loc pe 8 iunie.



Pe 15 ianuarie 2020 a fost înregistrat la Tribunalul Olt rechizitoriul trimis de DIICOT prin care s-a dispus trimiterea în judecată a celor doi inculpaţi din cazul "Caracal", Gheorghe Dincă (pentru infracţiunile de trafic de persoane, trafic de minori, viol - două fapte, omor calificat - două fapte, profanare de cadavre - două fapte) şi Ştefan Risipiţeanu (pentru infracţiunea de viol).



Dincă este acuzat că le-a ucis pe Luiza Melencu şi Alexandra Măceşanu în locuinţa sa din Caracal.



Dincă şi Risipiţeanu se află în Penitenciarul Craiova, scrie Agerpres.

Gheorghe Dincă: Nu am omorât pe nimeni. Am fost bătut şi obligat să spun că le-am omorât

Conform România TV, acesta ar fi declarat că "nu am omorât pe nimeni. Poliţiştii m-au bătut şi m-au obligat să spun că am omorât fetele". Rudele Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu au făcut scandal la tribunal, după ce au auzit declaraţiile acestuia.

Cu toate astea, în urmă cu trei săptămâni, Gheorghe Dincă a recunoscut că a răpit-o pe Luiza Melencu şi chiar a povestit cum a decurs totul.

Iată discuţia de atunci cu judecătorul:

Judecător: Dacă dumneavoastră aţi văzut că este tânără, v-a spus că este elevă, nu aţi găsit că este o diferenţă cam mare de vârstă între anii ei şi ai dumneavoastră ca să iniţiaţi o discuţie cu ce făcea ea, unde se ducea?

Gheorghe Dincă: Păi doamna preşedintă, nu am analizat. Păi, o persoană serioasă nu iese la stradă să facă cu mâna şi să facă prostituţie.

Judecător: Dar dumneavoastră vi s-a părut că sunteţi serios?

Gheorghe Dincă: Da, sunt foarte serios. Pentru că am copii. Am scos două bancnote de 10 lei şi i-am întins cu mâna dreaptă pe banchetă.

Judecător: Cu ce scop i-aţi dat banii?

Gheorghe Dincă: Intenţia a fost să îşi ia ceva că mi-am dat seama că are probleme financiare. Am dat să cobor din maşină şi ea a luat banii şi i-a băgat în geacă, în buzunar. Când am coborât din maşină i-am luat telefonul de pe bancheta din spate.

Judecător: De ce?

Gheorghe Dincă: Am crezut că poate să facă o înscenare şi să zică că a fost luată cu forţa. M-am suit la volan şi m-am dus să întorc maşina. Am mai mers, nu ştiu, până la urmă am vrut să întorc, am întors.

Judecător: Păi de ce aţi întors?

Gheorghe Dincă: Păi a fost de acord să meargă cu mine pentru s*x or*l.

Judecător: Păi nu, mi-aţi spus că e de acord să facă s*x or*l, nu mi-aţi spus că ea a fost de acord să meargă la locuinţa dumneavoastră. Nu mă minţiţi.

CITEŞTE AICI MAI MULTE

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News