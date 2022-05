Gheorghe Dincă: Nu am omorât pe nimeni. Am fost bătut şi obligat să spun că le-am omorât

Conform România TV, acesta ar fi declarat că "nu am omorât pe nimeni. Poliţiştii m-au bătut şi m-au obligat să spun că am omorât fetele". Rudele Alexandrei Măceşanu şi Luizei Melencu au făcut scandal la tribunal, după ce au auzit declaraţiile acestuia.

Cum a răpit-o pe Luiza Melencu

Cu toate astea, în urmă cu trei săptămâni, Gheorghe Dincă a recunoscut că a răpit-o pe Luiza Melencu şi chiar a povestit cum a decurs totul.

Iată discuţia de atunci cu judecătorul:

Judecător: Dacă dumneavoastră aţi văzut că este tânără, v-a spus că este elevă, nu aţi găsit că este o diferenţă cam mare de vârstă între anii ei şi ai dumneavoastră ca să iniţiaţi o discuţie cu ce făcea ea, unde se ducea?

Gheorghe Dincă: Păi doamna preşedintă, nu am analizat. Păi, o persoană serioasă nu iese la stradă să facă cu mâna şi să facă prostituţie.

Judecător: Dar dumneavoastră vi s-a părut că sunteţi serios?

Gheorghe Dincă: Da, sunt foarte serios. Pentru că am copii. Am scos două bancnote de 10 lei şi i-am întins cu mâna dreaptă pe banchetă.

Judecător: Cu ce scop i-aţi dat banii?

Gheorghe Dincă: Intenţia a fost să îşi ia ceva că mi-am dat seama că are probleme financiare. Am dat să cobor din maşină şi ea a luat banii şi i-a băgat în geacă, în buzunar. Când am coborât din maşină i-am luat telefonul de pe bancheta din spate.

Judecător: De ce?

Gheorghe Dincă: Am crezut că poate să facă o înscenare şi să zică că a fost luată cu forţa. M-am suit la volan şi m-am dus să întorc maşina. Am mai mers, nu ştiu, până la urmă am vrut să întorc, am întors.

Judecător: Păi de ce aţi întors?

Gheorghe Dincă: Păi a fost de acord să meargă cu mine pentru s*x or*l.

Judecător: Păi nu, mi-aţi spus că e de acord să facă s*x or*l, nu mi-aţi spus că ea a fost de acord să meargă la locuinţa dumneavoastră. Nu mă minţiţi.

Gheorghe Dincă: Nu vă mint, dar sunt atâtea şi e atâta timp. I-am spus că îi dau drumul dacă mergem să facem s*x normal. Pe drum, venind spre casă, spre mine, am lăsat geamul şi am aruncat telefonul. Am zis că îl iau la întoarcere. Ea a observat că am aruncat telefonul şi a început să mă lovească cu palmele în umeri. A insistat cu palmele şi m-a lovit peste ochi, nu mai ştiu ce a făcut. Am oprit pe partea dreaptă, am trecut în spate, am scos cureaua şi am legat-o de mâini", se arată în înregistrarea din instanţă cu mărturia lui Gheorghe Dincă, conform Antena3.ro.

