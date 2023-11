De unde a adus Negoiță palmierii din centrul Capitalei, smulși de Nicușor Dan. ”Credeți-mă, dânșii m-au convins, nu altcineva”

”Un om trebuie să facă un copil, să facă o casă, să planteze. Dacă ești un gospodar bun, pe lângă toate betoanele pe care trebuie să le ridici ca să construiești locuințe mai și plantezi copaci, ca să avem o zonă verde. A făcut cum a făcut și cum s-a priceput mai bine și v-ați bătut și pe palmieri”, a spus Alexandra Păcuraru în emisiunea sa de la Realitatea Plus, unde printre subiectele de discuție s-au aflat și ”palmierii lui Negoiță”, smulși de primarul general Nicușor Dan pentru că nu aveau autorizație, mai mult, nici nu se potriveau deloc cu Bucureștiul, ”nu este într-o țară exotică. În momentul în care amenajezi km 0 la Bucureștiului trebuie să te consulți cu niște specialiști”, afirma edilul general la momentul scoaterii palmierilor.

În acest sens, Robert Negoiță a explicat, la Realitatea Plus, cum a luat decizia de a planta palmierii în mijlocul Capitalei, dar și ce a făcut Nicușor Dan după ce scos palmierii.

”Dacă vă uitați acolo, mai sunt zeci de copaci. Aceștia nu existau, sunt plantați tot de noi. Iarba pe care au tăvălit-o și au distrus-o acolo este tot de noi pusă, cu sistem de aspersie. Acolo erau niște betoane aride, penibile, arătau groaznic. (...) Dânsul vorbea de specialiști. Despre specialiști este vorba, este clar că am plantat foarte mulți în Sectorul 3. Este plin de copaci și încă mai este loc, în fiecare an plantăm zeci de mii de copaci”, a spus Robert Negoiță.

Palmierii lui Negoiță, aduși din Italia

”Avem nevoie și de biodiversitate. Pentru a avea o vegetație sănătoasă trebuie sp fie cât mai diversificată din punct de vedere soiuri. Au venit niște specialiști care ne-au spus că tipul acesta de palmieri funcționează foarte bine în clima din București. Dar am zis să nu îi cred pe ei.

Dar am fost în Italia, în Sicilia, unde sunt foarte mulți specialiști pe partea asta de plante și am fost la cel mai mare producător de plante din lume, am înțeles, din Italia asta e clar. Am intrat acolo și am discutat și le-am spus că mă interesează plante pentru București.

Credeți-mă, dânșii m-au convins, nu altcineva. În lista de plante pe care mi-au dat-o, pentru clima din București, era și acest tip de palmier. Au zis că fără nicio problemă vi-i dăm. Am și cumpărat de acolo puiet, mult, ieftin, pentru că îi creștem și vrem să îi plantăm noi. Nu aveau niciun interes. Ne-au spus că aceste plante nu se pretează cu clima din București, iar acestea este lista cu plante care se pretează.

Vorbea de specialiști? Dar dânsul, care nu plantează nicio păpădie, ce specialiști îi spun că nu are voie să planteze nimic? Să îi schimbe pe specialiști, pentru că noi în București avem nevoie de plante, de cât mai mulți copaci care să genereze oxigen”, a mai spus Robert Negoiță.

