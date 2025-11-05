De pe terenul de fotbal la cel al afacerilor: Gică Popescu deschide un mall în Hunedoara

Noul complex comercial are o suprafață totală de 21.423 de metri pătrați, dintre care 6.224 de metri pătrați reprezintă aria construită ocupată de magazine, spații comerciale și o hiperfarmacie dintr-un lanț național. Proiectul include și 199 de locuri de parcare, dintre care cinci sunt dotate cu stații de încărcare pentru mașini electrice — un detaliu care aliniază investiția la standardele moderne de mobilitate urbană.

Complexul a fost ridicat pe terenul unei foste fabrici de tricotaje și încălțăminte, care și-a încetat activitatea în urmă cu aproape două decenii. Clădirile degradate din zonă au fost demolate, iar spațiul a fost complet reconfigurat, devenind o zonă comercială modernă, atractivă pentru locuitori și turiști.

„Am fost primit cu căldură de toată lumea”

Gică Popescu a declarat, la inaugurare, că decizia de a investi la Hunedoara a fost determinată de deschiderea autorităților locale și de primirea caldă din partea comunității.

„Sunt bucuros că am luat decizia de a investi aici, la Hunedoara, în urma unei discuţii pe care am avut-o cu primarul municipiului, domnul Dan Bobouţanu. De fapt, dumnealui este principalul ‘vinovat’ pentru această investiţie. De fiecare dată când am ajuns la Hunedoara am fost primit cu căldură de toată lumea, și când vezi o asemenea abordare, știi că ai luat o decizie bună”, a spus Popescu.

Fostul căpitan al echipei naționale, devenit antreprenor de succes, a subliniat că proiectul nu este doar o investiție economică, ci și una simbolică, menită să contribuie la dezvoltarea unei comunități care „are potențial și merită sprijinită”.

Reacția primarului Dan Bobouțanu: „O investiție care schimbă fața orașului”

Primarul municipiului Hunedoara, Dan Bobouțanu, a salutat inaugurarea complexului, considerând că proiectul va avea efecte directe și pozitive asupra economiei locale.

„Această investiție înseamnă, în primul rând, venituri suplimentare la bugetul local, dar și o reconfigurare urbană a unei zone care, ani de zile, a fost abandonată. Îl felicit, cu sinceritatea omului de rând, pe domnul Gică Popescu pentru că a ales Hunedoara pentru o investiție de asemenea anvergură”, a declarat edilul.

Primarul a subliniat că amplasarea mallului, în proximitatea Castelului Corvinilor, oferă un vad comercial excelent, dat fiind că zona este tranzitată anual de sute de mii de turiști.

„I-am spus domnului Popescu că acest loc are un potențial extraordinar. Castelul Corvinilor atrage anual mulți vizitatori, iar acest complex poate deveni un punct de interes complementar, care aduce beneficii și comunității, și investitorilor”, a adăugat Bobouțanu.

Un pas înainte pentru economia locală

Noua investiție vine într-un moment în care Hunedoara încearcă să-și redefinească identitatea economică, după decenii marcate de declin industrial. Deschiderea mallului este văzută de autorități și locuitori ca un semnal de încredere în potențialul orașului, dar și o oportunitate de a crea locuri de muncă stabile, în special pentru tineri.

Complexul va găzdui branduri naționale și internaționale din domeniul modei, al bunurilor de larg consum și al serviciilor, urmând să devină un punct de atracție regională.

Odată cu inaugurarea acestui centru comercial, Hunedoara își consolidează poziția pe harta investițiilor private din județ. Autoritățile locale speră ca exemplul dat de Gică Popescu să fie urmat și de alți antreprenori, contribuind la diversificarea economiei locale.

Noul mall își va deschide porțile pentru public joi, 6 noiembrie, marcând începutul unei noi etape în dezvoltarea comercială a municipiului.

„Pentru Hunedoara, această investiție înseamnă nu doar o clădire nouă, ci o șansă reală de modernizare și de speranță. O dovadă că orașul poate renaște prin curajul și implicarea celor care cred în el”, a conchis primarul Dan Bobouțanu.