EXCLUSIV  De la familia de căldărari la Conservator. Povestea sopranei Isabela Stănescu / video

Pe 19 septembrie, ora 14.00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a Interviurilor DC News, DC News TV și Stiridiaspora, cu o invitată specială: Soprana Isabela Stănescu.

Cu o voce remarcabilă și o poveste de viață impresionantă, Isabela Stănescu va vorbi deschis despre drumul său artistic și personal:

De la copilăria într-o familie de căldărari la Conservator. Cum a reușit să își urmeze visul în ciuda prejudecăților și a dificultăților.


Provocările și obstacolele din carieră. Ce înseamnă să lupți pentru artă într-un sistem plin de bariere.


Experiența „Românii au talent”. Cum i-a schimbat parcursul artistic și ce a însemnat expunerea în fața publicului larg.


De ce operă și nu alt gen muzical. Motivațiile și pasiunea pentru muzica clasică.


Inspirație pentru comunitatea romă. Cum poate deveni un model pentru tinerii care își caută drumul.

 

Planuri de viitor. Unde se vede Isabela Stănescu peste 20 de ani și ce proiecte vrea să ducă mai departe.

Emisiunea va fi transmisă live pe platformele digitale de știri: www.dcnewstv.ro, www.dcnews.ro, www.stiridiaspora.ro, pe canalele de YouTube ale DC News și Știri Diaspora, dar și pe paginile de Facebook ale celor trei platforme.

