De ce Trump nu a ieșit în cătușe. Fostul președinte SUA poate primi până la 4 ani de închisoare după condamnarea penală

Judecătorul va decide în curând dacă fostul președinte va fi încarcerat în urma condamnării penale, scrie CBS.

Trump a fost găsit vinovat de falsificarea unor documente de afaceri pentru a ascunde o plată de 130.000 de dolari către actrița de filme pentru adulți Stormy Daniels, pentru a cumpăra tăcerea acesteia înainte de alegerile prezidențiale din 2016. Juriul din Manhattan a pronunțat verdictul de vinovăție după un proces care a durat șase săptămâni și a implicat peste 20 de martori.

Fiecare dintre cele 34 de acuzații de infracțiune poate atrage o amendă de până la 5.000 de dolari. În total, pedeapsa cu închisoarea poate fi de patru ani.

Când va fi condamnat Trump?

Judecătorul a stabilit data de 11 iulie pentru pronunțarea sentinței, cu patru zile înainte de startul Convenției Naționale Republicane.

Potrivit avocatului Dan Horwitz, fost procuror, termenul pentru pronunțarea sentinței este în linie cu alte cazuri similare de infracțiuni - între trei și opt săptămâni după condamnare.

Pedeapsa minimă pentru falsificarea documentelor de afaceri în primul grad este zero, astfel că Trump ar putea primi probațiune sau eliberare condiționată, o pedeapsă fără închisoare sau până la patru ani.

"Judecătorul îl poate condamna la orice pedeapsă până la patru ani de închisoare. Poate fi condamnat la câteva luni de închisoare, câteva săptămâni de închisoare, sau la o pedeapsă unde trebuie să meargă la închisoare doar în weekend și să servească restul pedepsei sub probațiune", a spus Horwitz.

Alternativele încarcerării

Trump ar putea fi, de asemenea, condamnat la arest la domiciliu, unde ar purta o brățară electronică și ar fi monitorizat în loc să meargă la închisoare. Horwitz a sugerat că o pedeapsă de arest la domiciliu ar putea fi cea mai probabilă variantă. Aceasta ar satisface și situația de securitate unică a lui Trump.

O pedeapsă de arest la domiciliu i-ar permite lui Trump să continue campania — deși virtual — cu posibilitatea de a ține conferințe de presă și de a rămâne activ pe rețelele sociale. Pe parcursul procesului, judecătorul Juan Merchan a subliniat importanța de a-i permite lui Trump capacitatea de a face campanie și de a-și exercita drepturile oferite de Primul Amendament al Constituției SUA. Dar aceasta este doar o parte din ecuația pe care judecătorul trebuie să o ia în considerare în decizia sa.

Ce va lua în considerare judecătorul la pronunțarea sentinței?

Există mai mulți factori pe care instanța îi poate lua în considerare pentru pronunțarea sentinței, inclusiv natura și extinderea comportamentului, cine a fost afectat, dacă există victime și acceptarea responsabilității, a spus Horwitz. Trump a negat în repetate rânduri orice vinovăție în acest caz.

"Instanțele vor acorda credit unui inculpat care își recunoaște vina acceptând responsabilitatea pentru comportamentul său, spre deosebire de cei care nu acceptă responsabilitatea și sunt condamnați în urma unui proces," a adăugat Horwitz, menționând că "pedeapsa după un proces, pentru că nu ai acceptat responsabilitatea, este mai severă decât ar fi fost altfel."

Conduita unui inculpat pe parcursul procesului poate juca, de asemenea, un rol, astfel că încălcarea repetată a ordinului de restricție a lui Merchan de către Trump ar putea fi un factor semnificativ în sentința sa. Pe parcursul procesului, Trump a fost acuzat de peste o duzină de ori de încălcarea unui ordin de restricție care îi interzicea să facă comentarii publice despre posibili martori, jurați, avocați și personalul instanței implicate în caz.

O sentință mai mare de un an ar trebui executată într-o închisoare din New York

Conform legislației din New York, dacă Trump va primi o sentință mai mare de un an de închisoare, aceasta ar trebui să fie executată într-o închisoare de stat din New York. Dacă pedeapsa este mai mică de un an, ar fi executată într-o instituție corecțională din New York City, cum ar fi Rikers Island.

În eventualitatea în care Trump va primi o pedeapsă cu închisoarea, încarcerarea sa ar necesita o rotație de ofițeri ai Serviciului Secret, iar acesta ar trebui să fie izolat de ceilalți deținuți. Alimentele și obiectele personale ale fostului președinte ar trebui să fie controlate pentru a-i asigura protecția, printre alte considerente logistice.

Deși posibilitatea încarcerării ridică unele obstacole pentru campania prezidențială a lui Trump, condamnarea nu l-ar împiedica să mai candideze — chiar dacă ar fi încarcerat.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News