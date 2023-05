De ce să mergem ziua cu farurile aprinse. Titi Aur: Studiile arată că diferența de reacție este de 3 secunde

„Toate calculele și studiile arată că o mașină cu farurile aprinse este observată cu 3 secunde înaintea unei mașini cu faruri stinse pe timp de zi.

Cu cât sunt mai multe faruri aprinse, ochiul șoferului nu se mai uită după mașină sau culoarea mașinii din anii '70, '80, adică după culorile roșu, galben sau verde, pentru că ne-am obișnuit toți să urmărim farurile, fără să ne dăm seama.

Dacă vine o coloană de mașini din față și una dintre mașini sau două mașini succesive nu au farurile aprinse, ai senzația că poți să depășești. Mai mult, dacă o mașină are farurile stinse, tu ca șofer ai senzația că mașina respectivă este la distanță mai mare decât o mașină care are farurile aprinse. Ne-am obișnuit să fim mai atenți atunci când vine o mașină care are farurile aprinse”, a spus Titi Aur în cadrul emisiunii DC Conducem.

Cât de important este ca șoferii să aprindă farurile pe timp de zi

„S-a mers pe varianta să se meargă cu farurile aprinse pe drumurile naționale, pe drumurile europene, pe autostrăzi, pe drumurile de tranzit și doar atât. Acolo se aprind farurile. Însă, pe drumurile județene, pe drumurile care nu fac parte din această categorie, inclusiv pe drumurile din localitate, omul nu aprinde farurile.

Nu am înțeles de ce se întâmplă acest lucru. Noi, la cursurile de conducere defensivă transmitem această informație - cât de util este să aprinzi farurile, pentru că atât în oraș, cât și pe drumul județean se întâmplă același lucru - o mașină cu farurile aprinse este observată cu 3 secunde înaintea unei mașini care are farurile stinse. Aici vorbim pe timp de zi, că noaptea este evident de ce trebuie să avem farurile aprinse”, a precizat Titi Aur.

Care este avantajul dacă legea va obliga șoferii să aprindă farurile pe toate drumurile

„Pe lângă faptul că mașinile vor fi mai vizibile, nu vom mai găsi persoane care uită să aprindă farurile chiar și pe drumurile unde acest lucru este obligatoriu. Va deveni un gest reflex”, a adăugat Titi Aur în cadrul emisiunii DC Conducem, moderată de Florin Răvdan.

