De ce s-a întors Magda Pălimariu din Norvegia în România: "Mi-a fost foarte greu"

"Având în vedere că în Norvegia mi-a fost foarte greu să mă descurc cu copilul, soțul fiind ocupat, am luat decizia de a veni și în țară, pentru a primi ajutor din partea familiei. Desigur că iau în calcul și ajutorul unei bone, însă, deocamdată, durează mai mult decât am estimat să găsesc o persoană potrivită", a spus Magda Pălimariu pentru viva.ro.

"Prefer ca șederea noastră în Norvegia să însemne doar vizite"

"Nu aș putea spune că m-am stabilit acolo, așa cum vă povesteam și în interviul trecut. Am născut acolo, am petrecut primele luni din viața lui Aksel acolo, dar acum, de exemplu, sunt în România. Având în vedere că mai am un an de stat acasă cu Aksel, până revin la muncă, prefer ca șederea noastră în Norvegia să însemne doar vizite, așa cum a fost și înainte să vină Aksel pe lume. Pe măsură ce anii vor trece, rămâne de văzut ce este mai potrivit și benefic pentru Aksel", a mai spus vedeta PRO TV.

"Ne vom revedea pe micile ecrane"

"Voi reveni la muncă. Nu am spus niciodată că voi lua o decizie cu privire la plecarea mea de tot din televiziune. Decizia era cu privire la perioada pe care o voi petrece acasă, după ce nasc, alături de Aksel. Nu știam cum vor evolua lucrurile după naștere, cum mă voi simți și ce fel de stări voi avea. Și la cât de repede a zburat deja un an (cât ai clipi), evident că voi sta acasă până face doi ani. Cu siguranță ne vom revedea pe micile ecrane la anul. Îmi place munca mea, îmi aduce bucurie și sper că și eu, la rândul meu, reușesc să-i încânt pe telespectatorii noștri", a declarat Magda Pălimaru.

Cum își anunța Magda Pălimariu pauza de la tv

”Mi-ați tot scris în ultima perioadă și vreau să vă zic aici, tuturor, că ne vom vedea în continuare și abia aștept să mă reîntâlnesc cu voi! Însă este adevărat că, în următoarea perioadă, voi fi mai mult plecată din țară, dar știți că rubrica meteo face parte din viața mea și nu o să renunț la întâlnirile cu voi! Așadar, în următoarea perioadă voi sta mai mult timp în Norvegia, să mă bucur de locurile frumoase de aici, să petrec mai mult timp în țara din care face parte familia mea acum și să mă acomodez cu clima și felul în care trăiesc oamenii în aceste locuri. Vă îmbrățișez cu drag pe toți și ne vedem aici și pe Instagram în continuare!”, scria Magda Pălimariu, anul trecut, pe Facebook.

