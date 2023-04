"Încă sper că românii mai pot fi convinşi "de bine"

"Am fost întrebat de mai multe ori de ce am pornit asta. Eu încă sper că românii mai pot fi convinşi "de bine" - adică să le fie bine. Vreau să îi conving, în primul rând, cât de importantă este hrana şi să înţeleagă că modul în care ne hrănim nu este un moft. Adică alimentaţia noastră compusă doar din ceea ce comandăm pe internet sau ceea ce luăm la pachet de la un fast-food nu este chiar cea mai bună opţiune pentru o viaţă sănătoasă. Dumnezeu nu ne-a dat mai multe vieţi. Ne-a dat o singură viaţă. Mai avem, de asemenea, responsabilitatea pentru copiii noştri, cum îi alimentăm şi cum îi învăţăm să se alimenteze.

Al doilea motiv: să îi conving că nu este foarte greu să găteşti, nu este o ruşine să găteşti. Al treilea motiv: să încerc să îi conving că se poate mânca sănătos sau doar aşa mănânci sănătos, dacă foloseşti alimente curate, alimente sănătoase şi alimente româneşti. Sigur, nu le găseşti tot timpul anului. S-ar putea să se rezolve, la un moment dat. Eu începusem să rezolv.

Reţetă de drob de miel... aparte

Al patrulea obiectiv, să zic, este să le prezint nişte reţete care nu sunt complicate. Sigur, am făcut o reţetă de drob de miel puţin aparte, care nu prea se face - cu ştevie. În loc să fie înfăşurat în prapurele de la miel, ceea ce îl face să fie şi mai gras, dar să aibă şi aroma intensă şi gustul intens de miel, l-am învelit în ştevie care este şi foarte sănătoasă, dă şi o dulceaţă şi atenuează din gustul şi mirosul de miel, pentru că sunt oameni care nu le suportă, dar şi-ar dori să guste. Şi am făcut proba. Drobul pe care îl fac eu aşa cum îl făcea mama este mâncat cu foarte mare plăcere şi de cei care nu mănâncă miel sub nicio formă", a spus Liviu Dragnea, în emisiunea Ce se întâmplă? cu Răzvan Dumitrescu, la DCNews TV.

"Am citit unele aberaţii... Oameni care îşi dădeau cu părerea doar pentru că trebuie"

"Sigur că au început - şi e firesc - comentarii pro şi contra, susţineri... Bine, am citit sau mi s-au trimis şi unele aberaţii, adică oameni care îşi dădeau cu părerea doar pentru că trebuie și pentru că ei cred că sunt importanți. Am văzut şi comentarii în regulă, ceea ce îmi spune mie că interesul a fost trezit. Am fost în mai multe locuri, în ultima perioadă, şi m-am întâlnit cu oameni care îmi spuneau, în special doamne, că le-a plăcut şi că au început să facă, că le place, că se explică simplu şi că nu e chiar aşa de greu să găteşti. Nu este obligatoriu să găteşti în fiecare zi. Măcar să începi să gătești în weekend, să prinzi gustul, să prinzi plăcerea de a găti, satisfacţia că din mâinile tale iese hrana pentru familie şi că e bună, şi că e gustoasă", a mai spus fostul lider PSD.

