De ce nu s-a căsătorit Andreea Raicu niciodată: "A fost cea mai mare nefericire pe care am avut-o"

Andreea Raicu a mărturisit că s-a luptat cu depresia, iar faptul că toată lumea o întreba, la 30 de ani, când se mărită și când va face un copil, au adâncit acea stare.

"A fost cea mai mare nefericire pe care eu am avut-o până la un moment dat, pentru că ajunsesem la 30 de ani și toată lumea mă întreba: ei, și? Când te măriți, când faci un copil? Și eu eram foarte ok, adică nu aveam o dramă existențială, dar când începe toată lumea să-ți spună asta… nu e ok! Nu e ok, totuși, că nu sunt măritată. Și eu nu mai eram capabilă să mă uit la nimic bun din viața mea. Mă uitam doar la două lucruri care lipseau: faptul că nu eram măritată și că nu aveam un copil. Restul nu mai conta", a spus Andreea Raicu, la Digi 24, scrie viva.ro.

"Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață"

"Astăzi, am înțeles că am să primesc ceea ce mi se potrivește și mi se cuvine și pentru care sunt pregătită atunci când trebuie. (…) Căsătoria, pentru mine, nu e un scop în viață. Cumva, pentru mine, un scop în viață este o relație echilibrată, e consecința unei relații echilibrate. Și văd foarte multe femei, cum și eu am fost la rândul meu, obsedate de a se mărita și de a avea o familie. Eu nu spun că e un lucru greșit să-ți dorești asta; îmi doresc să-mi fac o familie, dar nu este scopul de a mă mărita cu orice preț, de a fi într-o relație doar pentru că așa îți cere societatea", a mai spus vedeta la o emisiune TV.

"Nu am înţeles de ce a fost nebunia asta"

De curând, Andreea Raicu a stârnit controverse cu o imagine postată în mediul online, în care apărea nud.

"Sincer, când am postat fotografia, m-am gândit că va avea un impact, dar nu m-am gândit că va avea un impact aşa. Cred că dacă spuneam că mă mărit şi că sunt însărcinată în nouă luni, că am tripleţi, nu cred că ar fi fost aşa o discuţie. Eu am mai pus poze cu mine mai dezbrăcată, nu am înţeles de ce a fost nebunia asta. Am mai avut o fotografie în care eram dezbaracata de tot. Probabil ca am vorbit mai mult despre meditație și oamenii nu îi asociază pe cei care meditează cu cei care se dezbracă” a spus Andreea Raicu, în emisiunea lui Teo Trandafir, de la Kanal D.

"Eu mi-am asumat lucrul ăsta"

”Nu îmi dau seama de ce a fost impactul acesta atât de mare. Nu am stat să citesc toate comentariile. Am citit la început, după care nu am mai citit. Îmi trimiteau prietenii comentarii: "Pe tine nu te enervează unele comentarii negative?". Eu nu le citesc. În momentul în care aleg să fac un lucru, mi-l asum şi nu mă interesează ce zice lumea. Am citit până la un moment dat, dar în momentul în care eu sunt împăcată şi asumată cu o alegere de-a mea, nu prea are cum să mă influenţeze nimic din exterior. Eu mi-am asumat lucrul ăsta. Oricând cineva care este deranjat poate sa dea unfollow. Pe mine nu mă mai deranjează comentariile din social media, atâta vreme cât eu sunt asumată cu ce postez. Nu îmi pasă. Părerile oamenilor sunt părerile oamenilor despre ei. În momentul în care cineva vorbeşte urât despre mine, are o problemă cu el, n-are o problemă cu mine”, a mai spus vedeta.