De ce nu luau englezii fonduri europene. Alfred Bulai, amintire din anii '90: Sunt prea scumpi, nu merită!

Sociologul Alfred Bulai a fost invitat la emisiunea „Nod în papură” de la DC News, unde a rememorat o amintire din anii '90, atunci când a călătorit în Marea Britanie, în timp ce România aspira la statutul de membru al Uniunii Europene:

„Mi-am adus aminte de o chestie amuzantă, care e cu tâlc. În anii '90 am fost într-o delegație, cu mai mulți tineri universitari din Estul Europei, în 1993-1994, în Belgia, la instituțiile europene și în Marea Britanie.

Atunci, la Foreign Office, cineva din echipa de la noi i-a întrebat pe britanici de ce ei nu accesează fonduri europene, de ce nu e bătălie. Pentru noi era ceva frumos, adică ne dădeau ăia niște bani. Mi-a plăcut replica englezului, a unui diplomat. A zis: Banii europeni sunt prea scumpi, nu merită! Interesantă remarca, mi-a plăcut formula de stil. Sunt prea scumpi din două condiții. În primul rând, datorită faptului că, metodologic, e foarte complicat să îi obții, adică sunt o serie de hățișuri birocratice care sunt prea complicate pentru mintea pragmatică a englezului, iar în al doilea rând, de regulă sunt niște condiții care s-ar putea să nu îți convină și te întrebi după aceea dacă merită sau nu merită“, a precizat sociologul.

Care este problema României?

„Problema României cu fondurile europene e următoarea. În general, nu luăm banii, decât o parte. În câteva domenii am luat maximal. În rest, sunt domenii întregi în care nu am început nici pe actualul exercițiu financiar care oricum, mâine ... poimâine se termină, dar și pentru că România nu are suficientă expertiză să cheltuie banii.

Pe de altă parte, condițiile respective nu se pot respecta, nu le convine guvernanților să ia în calcul o serie întreagă de prevederi. Să nu uităm că liberalizarea prețurilor la gaze e o cerință a UE de mult timp. Ea nu înseamnă decât o veste proastă pentru cetățean în România. La cum funcționează piața și furtul de energie aici, nu poți să te aștepți că s-ar putea ieftini“, a concluzionat Alfred Bulai.

Renunțarea la lemn, cărbune și gaz metan în încălzire. Alfred Bulai, răspuns tare: Îmi vând casa

urnalistul Val Vâlcu a fost cel care a deschis subiectul.

„Dacă îți taie cărbunele, cocsul, lemnul de foc, până la urmă ce faci?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Omul obișnuit știe că dacă înlocuiesc lemnul, cărbunele și gazul metan cu electricitate în încălzire, îmi vând casa. Costurile sunt uriașe, orice ai face. Nu mai zic că omul de la țară are pădurea lui, taie pădurea lui. Costă doar cât să taie și să spargă lemnele.

Teoretic, îl pui să plătească o sumă uriașă în condițiile în care nu se pune problema să aibă banii. E clar că trebuie să faci ceva, că reglementările acestea sunt năucitoare (...)"