Renunțarea la lemn, cărbune și gaz metan în încălzire. Alfred Bulai, răspuns tare: Îmi vând casa

Jurnalistul Val Vâlcu a fost cel care a deschis subiectul.

„Dacă îți taie cărbunele, cocsul, lemnul de foc, până la urmă ce faci?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Omul obișnuit știe că dacă înlocuiesc lemnul, cărbunele și gazul metan cu electricitate în încălzire, îmi vând casa. Costurile sunt uriașe, orice ai face. Nu mai zic că omul de la țară are pădurea lui, taie pădurea lui. Costă doar cât să taie și să spargă lemnele.

Teoretic, îl pui să plătească o sumă uriașă în condițiile în care nu se pune problema să aibă banii. E clar că trebuie să faci ceva, că reglementările acestea sunt năucitoare. Doar că, la fel ca în comunism, lasă mă’ , că și acolo se angajau oamenii și se rezolvau lucrurile, la planurile cincinale, dar erau pe principiul vedem noi ce facem“, a precizat sociologul Alfred Bulai.

Anumite reglementări sunt specificate în PNRR

Ipoteza renunțării la mijloacele convenționale de încălzire a apărut după ce, în PNRR, au fost publicate țintele în ceea ce privește decarbonizarea sistemului de încălzire-răcire:

i) clarifica cadrul de responsabilități între autoritățile centrale și locale pentru administrarea sectorului de încălzire și răcire și va extinde aplicarea Legii guvernanței corporative la operatorii de termoficare centralizată;

ii) include o revizuire a legislației de asigurare a sustenabilității și trasabilității biomasei, pentru a preveni orice impact negativ al utilizării bioenergiei asupra biodiversității și a pădurilor;

iii) diversifica mixul energetic în încălzire și răcire prin renunțarea la biomasa forestieră (diversify the energy mix in heating and cooling away from forest biomass – în original, n.r.); crește rolul prosumatorilor în producția de energie regenerabilă, inclusiv prin compensare cantitativă”, se arată în PNRR.

Totuși, respectivele prevederi fac referire doar la proprietarii apartamentelor din blocuri, astfel încât asociațiile de locatari să instaleze sisteme de producție de energie solară și eoliană cu ajutorul stimulentelor financiare care ar contribui la realizarea proiectelor.

Ungaria, Polonia, Cehia și Slovacia plănuiesc să se opună Pactului Verde al Uniunii Europene pentru locuințe și mașini

Guvernul Ungariei își menține armele în disputa cu Uniunea Europeană cu privire la planurile Bruxelles-ului de a impozita gospodăriile și de a crește prețurile la energie pentru a aplica Pactul Verde. În timpul unei conferințe de presă, Gergely Gulyás, ministrul responsabil cu biroul premierului ungar, a declarat reporterilor că Bruxelles-ul va impozita casele și mașinile oamenilor pentru a plăti pentru ceea ce el spune că sunt proiecte de protecție a climei. El a indicat că guvernul maghiar este hotărât să apere politica de reducere a facturilor casnice, nu de a le majora, potrivit RMX.

Ministrul a spus că există o criză a cheltuielilor gospodăriilor în desfășurare în toată Europa, din cauza costurilor energetice „incredibil de mari, în creștere vertiginoasă”. Motivul principal pentru aceasta, pe lângă prețurile de pe piața mondială, este că Comisia Europeană urmează o politică energetică prost concepută. Potrivit ministrului, există un atac deschis la adresa proiectului guvernului ungar de reducere a facturilor pentru gospodării, în urma căruia prețurile la energie din Ungaria sunt printre cele mai scăzute din Uniunea Europeană. El a spus că cele patru țări ale Grupului de la Visegrád plănuiesc să se opună acestor încercări și vor respinge propunerile de la Bruxelles (citește continuarea AICI).