De ce nu consumă Denise Rifai niciodată carnea reîncălzită: Exclus așa ceva!

"Încerc să mănânc foarte curat, legume și carne, pește, un produs lactate pe zi, nu mai mult, că suntem femei și de la lactate reținem apă. Eu nu pun sare în mâncare absolut deloc. Doar condimentul, de la pui, de exemplu, sau de la pește. Legumele la grătar fără sare, salata fără sare.

"Apa minerală are sare în ea, nu consum așa ceva"

Condimentul de la carne – acolo nu fac rabat, dar nu pun eu sare extra. Noi, ca femei, nu avem nevoie de sare în plus. Încerc să nu beau deloc carbogazos, rar beau, o dată pe lună, de regulă când e foarte cald simt nevoia de ceva carbogazos. Și de la acid reținem apă. Apa minerală are sare în ea, e complicat, e nu consum așa ceva. Apa plată beau", a spus Denise Rifai într-un intreviu pentru ciao.ro.

"Nu consum (n.r. apă minerală) pentru că am observat că mi se umflă picioarele, de exemplu. Și mi se pare dizgrațios. Mai ales când am câte o filmare. Nu există. De ce să pun în mine produse care-mi fac rău? Mai dau și bani ca să–mi fac rău? Eu consum doar apă plată, beau cafea, îmi place ceaiul negru, dar nu beau și ceai, și cafea. La o cafea beau și un pahar mare cu apă întotdeauna. Cafeaua dezhidratează și atunci corpul trebuie hidratat. Iubesc limonada, dar și pe asta o fac fără zahăr, fără miere. Limonada în sine are carbohidrați, lămâia are zahăr, nu e că vai e acră… nu există așa ceva. Deci nu pun zahăr deloc.

"Exclus așa ceva. Mănânc carne rece"

În perioada noastră de femei, când suntem mai încărcate așa, atunci mănânc fructe. Fructul este dulcele, este prăjitura. Dar nu în fiecare Sfântă zi pentru că ăla este zahăr, iar vitaminele se găsesc în legume. Eu mănânc foarte multe legume, crude. Carnea o gătesc, dar n-o mai reîncălzesc niciodată. Nu reîncălzesc mâncarea, mai ales carnea pentru că elimină toxinele din ea. Exclus așa ceva. Mănânc carne rece. La mâncare sunt foarte atentă.

Încerc să fac cât de mult sport pot. Eu nu am un corp de europeancă, am un corp de arăboaică cu arderi destul de lente. Dar am grijă foarte mult. Este o strădanie. Nu o fac neapărat să arăt bine, ci ca să am un corp sănătos. Chiar cred că suntem ceea ce mâncăm. Mai bine nu mănânc decât să–mi iau o prostie, sincer. Aștept până ajung acasă. Sunt foarte atentă", a mai povestit vedeta Kanal D.

"Trebuie să fiu de cinci ori mai atentă"

"Eu cred că este foarte important să fim foarte atenți la ce mâncăm, sportul vine așa, o chestie suplimentară, după tonus, fizic și psihic, dar e foarte important ce mâncăm. Eu mănânc foarte atent și aleg să mănânc și încerc să mănânc cât mai mult legume și proteine și cam atât, un fruct, dar nu în fiecare zi.

Adică zahărul îl percep ca pe o bucurie, un cadou, în anumite momente ale săptămânii sau ale lunii, când sunt foarte foarte obosită și atunci la oboseală am nevoie de dulce. Nu beau carbogazos absolut deloc, nu pun sare absolut deloc în plus față de ce au alimentele astea pentru că evit să rețin apă, mai ales acum, fiind și foarte cald.

Noi suntem și femei, evit și produsele lactate pentru că și acestea duc în aceeași zonă de retenție de lichid. Am înlocuit de mult laptele cu laptele de migdale, dar și acela trebuie să fie fără zahăr. Sunt foarte strictă la chestia asta și pentru că am și un metabolism clasic. Am gena asta arăbească cu metabolism mai lent și atunci trebuie să fiu de cinci ori mai atentă. Pe lângă alimentație, pentru că aici trebuie să punem noi lacăt la gură, când pot și cum pot fac sport, îmi place și psihic și fizic, ajută și fizic foarte tare, îți mai crează spațiu să mai poți mânca ceva", a spus Denise Rifai, recent, pentru click.ro.

