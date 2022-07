De ce nu are Paula Seling copii? "Dacă nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă că suntem defecți"

Paula Selling vorbeşte rar despre relaţia ei, cu atât mai puţin despre maternitate. Artista spune că dacaă până la vârsta de 43 de ani, cât are acum, nu s-a întâmplat să rămână însărcinată nu înseamnă că e ceva în neregulă cu ea sau soţul ei. Încă mai speră ca asta să se întâmple, la momentul potrivit.

Paula Seling și soţul ei nu au încă un copil dar cântăreața este convinsă va veni și momentul în care cei doi vor fi părinți, la timpul potrivit. Totodată, Paula a dezvăluit că vorbește cu greutate despre astfel de subiecte care, spune ea, sunt extrem de delicate. „Mie mi-e foarte greu să vorbesc despre lucrurile astea personale, pentru că o modalitate de a ne proteja și de a ne proteja relația este să nu vorbim despre noi. Partea cu copiii e de dorit. Dacă nu s-a întâmplat până acum nu înseamnă că suntem defecți. Ci pur și simplu că nu s-a întâmplat. Acum, când va vrea Dumnezeu și vom fi pregătiți, atunci va fi.”, mai spune artista, potrivit Click.

Paula Seling și soțul ei, Radu Bucura, sunt împreună de 17 ani şi se bucură împreună de un mariaj fericit și împlinit. Cântăreața a explicat însă că este de părere că relația cu soțul ei funcționează atât de bine tocmai pentru că cei doi s-au ținut departe de lumea mondenă, iar viața lor personală a fost fix așa: privată. „Îmi place umorul lui, starea pozitivă și optimismul. Are multe calități despre care nu-i place să vorbească. Niciunul dintre noi nu știm cum reușim să ne păstrăm apropiați în vremuri în care și noi ne mirăm de rapiditatea cu care alții divorţează. Poate are legătură cu faptul că, demult, am hotărât să păstrăm detaliile căsniciei noastre cât mai ferite de privirile şi bârfele celorlalți.”, spunea Paula Seling într-unul din interviuri.

Puţină lume ştie că Paula este trilingvă și vorbește, scrie și compune în franceză, engleză și română. În plus ea mai are performanțe bune și în italiană. Este un susținător deschis al libertăților personale, a drepturilor individuale și a drepturilor omului. A cântat alături de Al Bano, Anita Doth (solista trupei 2 Unlimited), Tony Hawks și în deschiderea concertelor extraordinare susținute în România de Joan Baez (27 iunie 1997), Chick Corea (9 noiembrie 1998), Michael Bolton (7 iulie 2007), Beyonce (26 octombrie 2007). A colaborat cu realizatoarea de video clipuri Andreea Păduraru obținând pentru una din aceste colaborări și un premiu (împreună cu regizoarea) în anul 2003 pe MTV. Căsătorită în 2005, Seling și-a deschis propria casă de producție Unicorn Records, împreună cu fratele său, Paul Seling și cu soțul său.

În urmă cu trei zile, Paula Seling a lansat o piesă nouă, Neuitare, care are ca instrumental o variantă inspirată din melodia de fundal a filmului Lista lui Schindler.

