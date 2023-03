De ce nu a renunțat Narcisa Suciu la copil, când a aflat, la 24 de ani, că e însărcintă: Probabil că nu o aveam pe Daria

"Un aport foarte important l-a avut medicul meu, pentru că, dacă nu era o femeie atât de deșteaptă cum e și dacă nu mi-ar fi vorbit așa cum mi-a vorbit, probabil că nu o aveam pe Daria. Și ea mi-a explicat că un copil crește cu ceva ce deja am, respectiv, cu dragoste. Eu îi spuneam ei pe atunci: "Păi, eu nu am casă, nu am masă, nu sunt măritată, n-am serviciu…” și ea mi-a zis: "Ok, hai să stăm să îți iei serviciu și să-ți iei casă, și apoi să-ți iei mașină, și apoi o să vezi că o să vrei o mașină mai bună, după aia o să vrei elicopter, după aia o sa vrei castel și după aia, când o să vrei să ai copil, eu nu o să te mai pot ajuta”, a spovestit Narcisa Suciu pentru demamici.ro.

"Am avut un ajutor incredibil"

"Am avut un ajutor incredibil. O moașă din spital care m-a văzut speriată, știa că n-am mamă și mi-a zis: "Uite, o să vin eu în fiecare seară, să spăl copilul și să-i fac masaj. Singura condiție e să mă luați de acasă și să mă duceți acasă". Și așa am făcut. Tatăl Dariei mergea în fiecare seară să o aducă la noi și apoi să o lase acasă. Când intra în casă, îmi zicea: "Ia-ți un pahar de lapte, calmează-te, liniștește-te, citește ceva”. Și am făcut chestia asta vreo două-trei luni.

Apoi, mi-a mai fost foarte greu că nu-mi venea să mă dezlipesc de ea. Stăteam să mă uit la ea încontinuu, să văd că respiră, nu-mi venea să ies din casă. Până într-o zi în care mi-am dat seama că, dacă nu ies din casă, nu am bani. Trebuie să ies și să muncesc. Și, prima dată când m-am dus să cânt, la primul spectacol, la Târgiu Jiu, a fost prima dată când copilul a dormit neîntors. Probabil și copilul simțea neliniștea și fricile mele", a mai povestit artista.

"Mă uit la femeile de vârsta mea care au copii în școală și mă bucur că nu sunt"

"Acum pot spune că e ușor, când ea e mare. Noi avem o relație ca două femei și avem cea mai apropiată relație posibilă. Chiar ea îmi spune: "Doamne, mă uit la mine și mă gândesc cât de greu ți-o fi fost când aveai vârsta mea și erai mamă și nu aveai pe nimeni”. Pe de altă parte, mă uit la femeile de vârsta mea care au copii în școală și mă bucur că nu sunt eu aia. A fost greu, dar acum e ușor", a mărturisit Narcisa Suciu.

