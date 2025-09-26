De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit? Aflăm răspunsul la emisiunea DRPSY

Va fi un dialog sincer și provocator despre alegerile dificile pe care le facem în dragoste.

Împreună cu psihologul Andreea Raț, psihoterapeutul Ramona Dumitru și antreprenorul de succes Mădălina Buftea, intrăm în culisele vieții de cuplu și discutăm:



De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit?



Care sunt tiparele inconștiente care ne fac să alegem „greșit”?



Cum putem rupe cercul vicios și construi relații sănătoase?

Vei afla povești reale, explicații din psihologie și soluții practice pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine mecanismele relațiilor.

Dacă te-ai întrebat vreodată „De ce repet aceleași greșeli?”, „De ce atrag parteneri nepotriviți?” sau „Cum aleg corect în dragoste?”, atunci această emisiune este pentru tine!

Nu rata DRPSY! Sâmbătă, ora 12:00, la DC News, DC News TV și DC Medical.



Un talk-show unde psihologia întâlnește viața reală.