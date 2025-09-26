€ 0.0000
Data actualizării: 23:31 26 Sep 2025 | Data publicării: 23:31 26 Sep 2025

EXCLUSIV De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit? Aflăm răspunsul la emisiunea DRPSY
Autor: Anca Murgoci

De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit? Aflăm răspunsul la emisiunea DRPSY De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit? Aflăm răspunsul la emisiunea DRPSY
 

Revine emisiunea DRPSY cu Mădălina Buftea și Andreea Raț.

Va fi un dialog sincer și provocator despre alegerile dificile pe care le facem în dragoste.

Împreună cu psihologul Andreea Raț, psihoterapeutul Ramona Dumitru și antreprenorul de succes Mădălina Buftea, intrăm în culisele vieții de cuplu și discutăm:


De ce le este greu femeilor să-și aleagă partenerul potrivit?


Care sunt tiparele inconștiente care ne fac să alegem „greșit”?


Cum putem rupe cercul vicios și construi relații sănătoase?

Vei afla povești reale, explicații din psihologie și soluții practice pentru oricine vrea să înțeleagă mai bine mecanismele relațiilor.

Dacă te-ai întrebat vreodată „De ce repet aceleași greșeli?”, „De ce atrag parteneri nepotriviți?” sau „Cum aleg corect în dragoste?”, atunci această emisiune este pentru tine!

Nu rata DRPSY! Sâmbătă, ora 12:00, la DC News, DC News TV și DC Medical.


Un talk-show unde psihologia întâlnește viața reală.

