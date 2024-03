De ce ISIS a atacat Moscova. Explicația lui Caramitru

Zeci de persoane au fost ucise și în jur de 150 au fost rănite în urma atacului terorist asupra sălii de concerte din Moscova. Statul Islamic a revendicat responsabilitatea pentru acest atac, anunțul fiind făcut pe canalul Telegram al grupului.

Andrei Caramitru a reacționat după acest eveniment tragic și și-a exprimat opinia personală cu privire la acesta.

„De ce a atacat ISIS Moscova?

- Moscova este aliată cu musulmanii Shia (Iran, Assad). Isis e aripă radical-teroristă a suniților. Ăștia suniți și shia sunt în conflict și război între ei dintotdeauna.

- Isis se lupta direct cu Rusia și Asad in Siria.

- Rusia / Putin are o politica dură de oprimare a musulmanilor in Rusia, a atacat si s-a luptat cu ei in Afganistan (de unde se pare vine aripa Isis care a dat atacul).

SUA a anunțat oficial pe desteptii de la Kremlin ca au informații despre un posibil atac . Ăștia - Batman Batman - suntem tari nu depindem de informațiile voastre. Și nu au făcut nimic.

Acuma încearcă să dea vina pe ucraineni insa realitatea e ca Isis a revendicat. Acuma au încă o imensă problema pe cap în plus de războiul cu Ucraina. Oricum o să urle ca de fapt sunt tot ucrainenii , ca adevărul si realitatea și viețile oamenilor nu contează pt Kremlin.", a scris Andrei Caramitru pe pagina de Facebook.

