De ce i s-a interzis lui George Simion să mai intre în Republica Moldova. Vlad Filat: Am avut discuţii în coaliţie atunci, şi nu puţine. Era vorba de un cetăţean român, european

"Aţi vorbit de coloana a cincea, de războiul hibrid, aţi făcut referire la unionism. Nu pot să nu vă întreb. În România a existat un scandal monstru şi există în continuare, generat de declaraţiile fostului ministru Anatol Şalaru, cu referire la anumiţi lideri politici care ar fi avut legături cu serviciile din Federaţia Rusă", a precizat Tudor Curtifan.

"Eu am mai spus, nu aş vrea să fiu implicat în clarificările din România, sub aspect politic. Nu voi da clarificări de altă natură, dar nu pot să nu spun că atunci când a fost implementată interdicţia pentru George Simion de a intra în Republica Moldova, în cadrul coaliţiei de guvernare am avut discuţii, şi nu puţine, având în vedere că această interdicţie viza un cetăţean român, european. În consecinţă, a fost convocat şeful SIS-ului de atunci, dânsul a prezentat anumite informaţii, nu voi intra în detalii, care indicau că ar fi fost anumite contacte cu serviciile speciale ruseşti. Atât pot spune ca şi comentariu", a replicat Vlad Filat.

Vlad Filat nu se consideră unionist, ci mai degrabă reunificator

"Eu pornesc de la un adevăr. Actul unirii a fost adoptat în 1918 şi nu a fost abrogat, nu a fost anulat în niciun fel. El rămâne valabil. Ce s-a întâmplat s-a întâmplat forţat, nu a reprezentat voinţa cetăţenilor. Ori ceea ce trebuie să facem noi într-un proces este să ajungem ca acea unire realizată de înaintaşii noştri să redevină una practică. Eu mai dau exemplul ăsta, şi cred că veţi fi de acord, germanii nu s-au unit după căderea zidului berlinez, ci s-au reunificat. Ăsta este punctul meu de vedere", a mai spus Vlad Filat.

