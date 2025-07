De ce francezii și italienii adoră carnea de pui românesc. Florin Barbu: 198 de milioane pleacă la export - VIDEO

Vezi și - Adevărul din spatele facturilor uriașe la energie, dezvăluit de Florin Barbu. Bogdan Chirieac: M-ați omorât!

Florin Barbu, ministrul Agriculturii, a vorbit la interviurile DC NEWS despre producția de pui din România și a explicat de ce puiul românesc este la mare căutare pe rafturile magazinelor din UE.

Florin Barbu: ”La carnea de pui, în 2 ani, am reușit să realizăm ferme de aproape 11 milioane de cazare. Asta înseamnă că mai producem, de anul acesta 100 de milioane de pui, în plus, în România. Am ajuns la 498 de milioane în 2024 de pui, dintre care 198 de milioane pleacă la export. Avem grad de autosuficiență de 166% la pui. Franța, Italia, țări puternice din Uniunea Europeană cumpără puiul românesc, care are cea mai curată etichetă, crescut cu 80-90% numai porumb în compoziția furajului. România produce mult porumb deoarece, în momentul de față, avem 900.000 de hectare în sistem irigat, cu o medie de 12-13 tone pe hectar, România realizează 11-12 milioane de tone de porumb".

Bogdan Chirieac: ”Și România ce necesar are?”

Florin Barbu: ”În consumul intern undeva la 3 milioane”.

Bogdan Chirieac: ”Deci, de 4 ori mai mult produce România”.

Florin Barbu: ”Aici trebuie să venim noi cu aceste investiții pe care le-am finalizat, atât pe porc, cât și pe pasăre, să continuăm aceste investiții pentru că, în momentul în care ai prins o piață și poți să devii jucătorul numărul 1 în Europa trebuie să profiți, așa cum, pe carnea de pui, România joacă primul loc!”.

Bogdan Chirieac: ”Primul loc la carnea de pui?”.

Florin Barbu: ”Da, și putem să facem și cu parte de zootehnia pe carnea de porc”.

