Data publicării: 16:51 29 Sep 2025

EXCLUSIV De ce conducem? Titi Aur vine cu răspunsul
Autor: Irina Constantin

titi aur conducem Foto: Unsplash
 

Titi Aur, instructor de conducere defensivă, răspunde, după aproape 3 ani de DC Conducem, la cea mai importantă întrebare: De ce conducem?

Sunt şoferi care nu ar trebui să aibă dreptul de a conduce? Dacă da, cine sunt ei? Care sunt modelele spre care ar trebui să tindă România? 

Vorbim, de asemenea, şi despre cei care fac offroad, fie că o fac cu SUV-uri modificate, cu ATV-uri sau cu buggy-uri. Şi analizăm împreună şi imagini din trafic, pentru a vedea cine a greşit şi cum putem face pentru a nu ajunge în acele situaţii. 

Emisiunea se transmite, ca de obicei, marţi, de la ora 18:00, pe DC News şi DC News TV, dar şi pe Facebook şi Youtube. Urmăriţi de asemenea şi pagina de TikTok a DC News pentru a vedea scurte videoclipuri din această emisiune. 

Dacă aveţi sugestii de subiecte sau imagini din trafic pe care aţi vrea să le vedeţi discutate la emisiune, le puteţi trimite pe adresa de e-mail [email protected]

Rămâneţi alături de noi!

