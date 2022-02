De ce a plecat Robert Niță de la "Survivor": Îmi era rușine...

"M-am adaptat bine, chiar am dormit din prima noapte. Am dormit de am rupt fără probleme, parcă eram pe cea mai bună saltea de pat, cu pernă, cu tot ce trebuie. Am dormit ok, nu mi-a fost foame. Frig mi-a fost câteva nopți, dar nu am simțit lipsurile. Nu spun asta că acum sunt într-adevăr confortabil, în pat, după eliminare, la căldură, mă uit la televizor… dar a fost ok și m-am adaptat, din punctul meu de vedere, foarte, foarte bine", a spus Robert Niță pentru ciao.ro.

"Mă simțeam inutil, îmi era rușine"

"Mi-am dorit foarte mult să îi pot ajuta pe colegii mei de pe margine, pentru că, imediat după accidentare, mă simțeam inutil, îmi era rușine față de ei, care intrau de câteva ori pe traseu și câștigau recompense – au câștigat legume, spaghete – că mâncam la fel ca ei, și practic nu făceam nimic, efort fizic… dar m-am bucurat foarte mult că au apreciat toți ce am făcut. Unii dintre ei mi-au și mulțumit, unii dintre ei mi-au spus că este mai greu acolo, să stai să țipi la fiecare în parte decât să faci un traseu de un minut, 30-40 de scunde. Chiar îmi zicea CRBL: "Eu strig de două, trei ori și mă iau amețelile”. Deci, mi-a plăcut, dar îmi pare rău că nu am putut să concurez, să joc", a mai spus fostul concurent.

"A fost o lecție, am învățat să suport durerea"

"Aș fi vrut să nu mă accidentez și aș fi vrut să joc, să concurez, să fiu acolo pentru echipă, să aduc puncte. A fost o lecție, pentru că am învățat să suport durerea, să trăiesc cu durerea, să stau într-un colț, de cele mai multe ori, ca să nu-i deranjez, să nu-i demotivez sau să-i fac pe ceilalți să-și piardă din concentrare, să nu se gândească: "Aoleu, ne putem accidenta și noi și să ajungem ca Robert”, dar a fost o experiență… o experiență diferită aceasta cu accidentarea, nedorită, dar așa a fost să fie", a spus el.

