Andreea Tonciu, reacție după ce a văzut cum Emil Rengle a jignit-o pe la spate, în testimonialele Survivor România

Andreea a spus că a urmărit testimonialele date de Emil Rengle și că a fost foarte dezamăgită de declarațiile lui, conform Can Can.

„Am văzut și eu acele testimoniale oferite de Emil. Am fost dezamăgită de ceea ce a spus, mai ales pentru că el vorbea mereu despre unitatea echipei și despre ideea de a fi cu toții acolo unul pentru celălalt. Din păcate, nu a fost deloc așa și cred că de multe ori, el a contribuit la destrămarea echipei. Dar fiecare om se comportă așa cum știe și vrea într-un astfel de reality show”, a spus aceasta pentru Libertatea.

Andreea Tonciu, momente dificile la Survivor România

Andreea Tonciu a trecut prin momente extrem de dificile în jungle dominicană.

”Nu am reușit să depășesc niciodată problema dormitului. Din păcate, auzeam fiecare sunet când ne puneam la somn. Am avut noroc că Otilia mi-a fost alături și a înțeles cu ce mă confruntam. În plus, lipsa hranei și-a spus cuvântul. Faptul că noi nu am reușit să câștigăm primele competiții a făcut ca totul să fie mai dificil: nu am avut resurse, așa că nu ne-am putut face o colibă care să ne acopere total de ploaie, nu am avut mâncare, așa că am avut doar cocos la dispoziție. Deci mi-a fost greu din multe puncte de vedere, dar nimic nu s-a comparat cu lipsa fetiței mele”, a spus aceasta pentru aceeași sursă.

”Viața m-a învățat că trebuie mereu să văd și partea bună a lucrurilor. Iar pentru mine, experiența din Republica Dominicană mi-a arătat o dată în plus cu ce oameni nu pot să mă înconjur, cu ce fel de oameni nu pot crea prietenii și mi-a amintit că viața e prea scurtă ca să fim prieteni cu persoane care nu merită. Așa că rămân în relații de colegialitate! Otilia și Roxana sunt două persoane extraordinare, Cătălin este un luptător din toate punctele de vedere, iar ceilalți sunt oameni alături de care am petrecut câteva săptămâni și pe care îi voi mai revedea când va fi nevoie”, a adăugat Andreea.

VEZI ȘI: Andreea Tonciu, foc și pară după eliminarea de la Survivor: CRBL a izbucnit, m-a înjurat, aproape că m-a bătut

Andreea Tonciu a făcut mai multe declarații despre participarea sa la Survivor România 2022

Andreea Tonciu a fost invitată în emisiunea „La Măruță”, unde a vorbit despre ce s-a întâmplat în competiția Survivor România 2022. Ea a lansat critici dure la adresa mai multor colegi din echipa Faimoșilor.

Întrebată dacă avea ce căuta la Survivor România 2022, Andreea Tonciu a răspuns: ”Normal că aveam ce căutam la Survivor. Și cine știe, poate mă întorc la Survivor că România mă vrea și trebuie să le facem pe plac telespectatorilor. Sinceră să fiu, pe plan sportiv nu pot să zic că eram foarte pregătită. Recunosc că probele sunt destul de grele, traiul acolo este foarte greu, dar orice are adaptare. Mie îmi pare sincer rău că nu am putut să mă adaptez cu oamenii cu care am trăit acolo. Credeți-mă că sunt de foarte mult timp în showbiz, dar așa suflete rele și reci nu am văzut în viața mea. În afară de Otilia, Roxana și Zmărăndescu care nu prea se băgau”.

Andreea Tonciu, despre CRBL: Nu îl pot numi bărbat

”CRBL nu este prietenul meu, prietenie este un cuvânt foarte mare, CRBL pentru mine nu semnifică absolut nimic, nu îl pot numi bărbat, în primul rând, pentru că nu este. A dat dovadă de mahalagism ieftin, cum el l-a numit. Din câte observați, dragii mei telespectatori, eu la această emisiune am fost foarte tăcută, am fost foarte la locul meu pentru că știu că unii dintre colegii mei au vrut să mă dea afară din această emisiune și știu că le-am făcut pe plac, dar am cedat, recunosc că am cedat.” a mai spus Andreea Tonciu.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News