De ce a ieșit Mario de Mezzo din emisiunea de la Antena 3: "Am activat Planul Roșu de Intervenție!"

Mario de Mezzo a declarat că a fost nevoit să părăsească emisiunea, după ce un accident grav a avut loc în localitatea Arcești-Cot, la aproximativ 10 km de Slatina, activând Planul Roșu de Intervenție.

"A fost un accident rutier, din fericire fără victime grave. Au fost două victime: una cu răni foarte uşoare, una cu atac de panică. Iniţial, informaţiile au venit confuze. Au fost două autoturisme implicate şi un TIR răsturnat, am declanşat Planul Roşu de intervenție şi am mers de urgență acolo să văd ce se întâmplă. Din primele cercetări, un şofer tânăr se pare că a pierdut controlul volanului sau a intrat pe contrasens. TIR-ul a încercat să îl evite, s-au ciocnit şi TIR-ul s-a răsturnat pe marginea şoselei. A fost o minune că nu au fost victime mai grave. TIR-ul arată îngrozitor, este extrem de şifonat, şoferul are ceva răni.

Au venit ambulanţele, au evaluat starea oamenilor implicaţi. Au fost doi şoferi de auto şi un şofer de TIR. Unul dintre şoferii auto nu a avut nicio problemă, doar maşina a fost cu totul deraiata în şanţ. AL doilea şofer, un tânăr de 19 ani, era într-un atac de panică sever, a fost dus la spital. Şoferul de TIR a avut ceva răni uşoare la cap, dar a refuzat spitalizarea, rămânând acolo. A fost destul de incertă situaţia iniţială şi, în urma alertării repetate, am decis declanşarea Planului Roşu pe care l-am dezactivat în scurt timp după ce am ajuns acolo, când am văzut că totul este sub control", a spus Mario de Mezzo pentru DCNews.

Amintim că, în 29 septembrie, mașina lui Mario De Mezzo, prefectul județului Olt, a luat foc în mers, în timp ce la volanul acesteia se afla consiliera prefectului, Diana Crețu. Din fericire, nimeni nu a suferit vătămări corporale, însă autoturismul a ars în proporție „de 90%“.

