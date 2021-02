"Am ajuns să ne certăm de la orice lucru mărunt și am decis să alegem o cale să fie bine pentru amândoi. Nici eu nu mă simțeam implicat în casă, nu produceam, nu făceam, mă durea și pe mine. Timp de șapte ani am trecut prin multe, le-am depășit. Când ea nu putea să lucreze, am făcut-o eu. După ce ea și-a revenit, am stat eu cu cea mică. Discuții într-o familie sunt mereu, dar acum nu s-a mai putut salva nimic.

Mama soacră nu s-a implicat în discuțiile noastre, nici părinții mei, nici prietenii, nimeni. Părinții mei sunt foarte afectați, mai ales că am încercat de atâtea ori să ne împăcăm. Mă sună mama mereu să mă întrebe cum suntem. Și eu sunt afectat, doar că nu arăt și nu stau să plâng sau să sufăr așa. Acum nu locuim împreună. Am decis să părăsesc casa pe 17 decembrie.

Sărbătorile le-am petrecut singur, în depresie, nu a fost ușor. M-am simțit ca un om pe care nu-l voia nimeni, dar asta a fost doar în capul meu. Lumea nu știa ce se întâmplă, că am plecat sau că sunt singur. Divorțul e un șoc, nu e ușor, mai ales că este și un copil. Din partea mea a venit, eu am zis să divorțăm, dar și Oana a fost de acord și m-am bucurat.", a spus Marius Elisei, în emisiunea "La Măruță", de la PRO TV.